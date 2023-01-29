Galatasaraylı Haris Seferovic, Kasımpaşa yolunda

BENFICA DA İSTEMİYOR

Bu arada Portekiz'in Record gazetesi deneyimli futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Benfica'nın da 30 yaşındaki santrforu artık kadroda düşünmediğini yazdı. Bu gelişmelerin ardından Benfica ile 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Seferovic'in kendisine yeni bir takım bulmaktan başka çaresi kalmadı. Galatasaray formasını 10'u ligde olmak üzere toplamda 13 defa giyen Haris Seferovic, Türkiye Kupası'nda iki kez gol sevinci yaşadı.