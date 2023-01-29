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Giriş Tarihi: 29.1.2023 12:05

Galatasaraylı Haris Seferovic, Kasımpaşa yolunda

Galatasaraylı Haris Seferovic, Kasımpaşa yolunda

Galatasaray'da bekleneni veremeyen Haris Seferovic'in yeni durağı netleşiyor. Edinilen son bilgilere göre; İsviçreli oyuncu, Kasımpaşa'ya transfer olmak üzere.

Daha önce Süper Lig'den Medipol Başakşehir ve Serie A ekiplerinden Salernitana'nın da golcü futbolcuyla ilgilendiği iddia ediliyor. Seferovic'in Galatasaray'dan yıllık 2 milyon 300 bin Euro gibi yüksek bir ücret almasının bu kulüplerle yapılan pazarlıkların uzamasına neden olduğu belirtilirken, Kasımpaşa transferde önemli bir yol katetti.

BENFICA DA İSTEMİYOR
Bu arada Portekiz'in Record gazetesi deneyimli futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Benfica'nın da 30 yaşındaki santrforu artık kadroda düşünmediğini yazdı. Bu gelişmelerin ardından Benfica ile 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Seferovic'in kendisine yeni bir takım bulmaktan başka çaresi kalmadı. Galatasaray formasını 10'u ligde olmak üzere toplamda 13 defa giyen Haris Seferovic, Türkiye Kupası'nda iki kez gol sevinci yaşadı.

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Galatasaraylı Haris Seferovic, Kasımpaşa yolunda
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