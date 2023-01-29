Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gözü Beşiktaş’tan başkasını görmedi!
Giriş Tarihi: 29.1.2023

Gözü Beşiktaş’tan başkasını görmedi!

Gözü Beşiktaş’tan başkasını görmedi!

Ünlü menajer Zahavi, SABAH Spor’a verdiği demeçte “Aboubakar, Al Nassr’dan ayrılma sürecinde kalbinin ait olduğu Beşiktaş’tan başka bir kulübü düşünmedi” diye konuştu

Nir Zahavi, Vincent Aboubakar'a Avrupa'dan teklifler geldiğini ancak Türkiye'den kimseyle görüşme yapmadıklarını söyledi. Ünlü menajer, "Aboubakar, İspanya ve İngiltere'den teklifler aldı. Ancak Al Nassr'dan ayrılması halinde hep aklında olan Beşiktaş'a gelmeyi istiyordu ve ilk tercihi hep Beşiktaş'tı. Evine, kalbinin ait olduğu kulübe ve kupalar kazandığı takıma dönmeyi hep arzulamıştı. Hiçbir zaman Beşiktaş dışında bir kulüple konuşmadık, temasta bile olmadık. Çünkü Aboubakar her zaman burayı evi gibi gördü. Bu transfer için başkan büyük efor sarf etti ve sportif direktör de onu geri getirmek için her şeyi yaptı" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Eşini ve çocuklarını AVM’ye bırakıp katliam yapmaya gitti
SON DAKİKA | İran'da 5.8 büyüklüğünde deprem! Van'da da hissedildi
Dışişleri Bakanlığından ABD ve Avrupa'ya seyahat uyarısı
SON DAKİKA| İsveç'ten flaş NATO üyeliği adımı: Geçici olarak durduruldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: Emniyet'e 10 bin polis kadrosu...
Altılı masada adaylık çıkmazı! 13 Şubat'ı işaret etmişlerdi: İYİ Parti'den yeni çıkış
İzmir'in 3 ilçesinde kar yağışı: Araçlar yollarda kaldı
Zafer ve İYİ Parti'den istifa eden 813 üye, MHP'ye katıldı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan '14 Mayıs' mesajı: Mandacılara 'Yeter Söz Milletindir' diyeceğiz
Ekşi Sözlük'ten 'seçim öncesi' operasyon: Muhafazakar yazarları tek tek susturdular!
ARKADAŞINA GÖNDER
Gözü Beşiktaş’tan başkasını görmedi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA