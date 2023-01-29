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Giriş Tarihi: 29.1.2023

Koşulsuz şartsız sözleşme jesti

Ogün ŞAHİNOĞLU
Koşulsuz şartsız sözleşme jesti

Beşiktaş, Cenk’in 1+1 yıllık mukavelesindeki opsiyonu devre dışı bırakacak. Artı 1 sezon için '25 maç ya da 15 gol' şartını dikkate almayacak olan siyah-beyazlı yönetim, oyuncunun kontratını 2 yıl daha uzatırken mali şartlarda da iyileştirmeye gidecek

Beşiktaş yönetimi, sezon başında 1+1 yıllığına kadrosuna dahil ettiği Cenk Tosun'un başarılı performansı sonrası opsiyon maddesinin şartlarını beklemeden sözleşmenin uzatılması ve iyileştirilmesi kararını aldı. Cenk ile yapılan anlaşmanın opsiyonun maddesinde "25 maça çıkması halinde ya da lig karşılaşmalarında 15 gole katkıda bulunması durumunda sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzar" ibaresi bulunuyor.

İMZALAR ÖNÜMÜZDEKİ AY
Şu ana dek ligde 18 maça çıkan ve 8 gol, 1 asist katkısı sağlayan Cenk'in kalan bölümde şartları tamamlaması beklenmeyecek. 31 yaşındaki golcüyle kısa süre içerisinde masaya oturacak olan yönetim, yıllık 10 milyon TL'ye imza atan oyuncusuna iyileştirilmiş teklifini sunacak ve sözleşmesini 2 yıl daha uzatmayı önerecek. Tarafların önümüzdeki ay yeni anlaşmayı imzalaması ve Cenk ile nikah tazelenmesi bekleniyor.

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Beşiktaş, Cenk Tosun'un skora katkı yaptığı 6 maçın 4'ünü kazanırken 2'sinde berabere kaldı. Hanesine toplam 14 puan yazdırdı.

SALİH UÇAN'DAN KÖTÜ HABER
Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı maçta kasığından sakatlanan Salih Uçan'ın MR'ı çekildi. Yapılan kontroller sonrası yıldız futbolcunun Karagümrük maçında takımdaki yerini alamayacağı belirtildi. 29 yaşındaki futbolcunun tedavisine başlandı.

KUNTZ'UN DA GÖZDESİ OLDU!
Geçtiğimiz sezon çok ağır bir diz sakatlığı yaşayan ve 1 yıl sahalardan uzak kalan Mert Günok, Şenol Güneş'le birlikte kaleyi teslim aldı ve Beşiktaş'a bu süreçte olağanüstü bir katkı sağladı. Son olarak Alanya maçında 3 net kurtarış ve 1 kritik müdahale ile rakibinin gole ulaşmasına engel olan 33 yaşındaki eldiveni Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz ve ekibi tribünden takip etti. Daha önce 22 kez milli formayı giyen Mert'in, Avrupa Şampiyonası elemelerinde kaleyi koruması bekliyor.

ŞENOL GÜNEŞ KENDİNİ AŞTI
Valerien İsmael'in yerine ikinci kez Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe getirilen Şenol Güneş, takımı adeta uçurdu. Siyah-beyazlı takımda 2018-19'da ligdeki ilk 8 maçta 15 puan toplayan deneyimli çalıştırıcı, ikinci dönemindeki oyunuyla bunu aşmayı başardı. Bu sezon 6 galibiyet-1 beraberlik- 1 mağlubiyetle hanesine 19 puan yazdırdı. Rakiplerine 17 gol atan Güneş'in ekibi, kalesinde sadece 7 gol görürken 2.38 puan ortalaması yakaladı.

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Koşulsuz şartsız sözleşme jesti
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