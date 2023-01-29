Koşulsuz şartsız sözleşme jesti

Beşiktaş yönetimi, sezon başında 1+1 yıllığına kadrosuna dahil ettiği Cenk Tosun'un başarılı performansı sonrası opsiyon maddesinin şartlarını beklemeden sözleşmenin uzatılması ve iyileştirilmesi kararını aldı. Cenk ile yapılan anlaşmanın opsiyonun maddesindeibaresi bulunuyor.31 yaşındakigolcüylekısa süre içerisindemasaya oturacakolan yönetim, yıllık 10milyon TL'ye imza atanoyuncusuna iyileştirilmişteklifini sunacak ve sözleşmesini2 yıl daha uzatmayıönerecek.Beşiktaş, Cenk Tosun'un skora katkı yaptığı 6 maçın 4'ünü kazanırken 2'sinde berabere kaldı. Hanesine toplam 14 puan yazdırdı.Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı maçta kasığından sakatlanan Salih Uçan'ın MR'ı çekildi. Yapılan kontroller sonrası yıldız futbolcunun Karagümrük maçında takımdaki yerini alamayacağı belirtildi. 29 yaşındaki futbolcunun tedavisine başlandı.Geçtiğimiz sezon çok ağır bir diz sakatlığı yaşayan ve 1 yıl sahalardan uzak kalan Mert Günok, Şenol Güneş'le birlikte kaleyi teslim aldı ve Beşiktaş'a bu süreçte olağanüstü bir katkı sağladı. Son olarak Alanya maçında 3 net kurtarış ve 1 kritik müdahale ile rakibinin gole ulaşmasına engel olan 33 yaşındaki eldiveni Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz ve ekibi tribünden takip etti. Daha önce 22 kez milli formayı giyen Mert'in, Avrupa Şampiyonası elemelerinde kaleyi koruması bekliyor.Valerien İsmael'in yerine ikinci kez Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe getirilen Şenol Güneş, takımı adeta uçurdu. Siyah-beyazlı takımda 2018-19'da ligdeki ilk 8 maçta 15 puan toplayan deneyimli çalıştırıcı, ikinci dönemindeki oyunuyla bunu aşmayı başardı. Bu sezon 6 galibiyet-1 beraberlik- 1 mağlubiyetle hanesine 19 puan yazdırdı. Rakiplerine 17 gol atan Güneş'in ekibi, kalesinde sadece 7 gol görürken 2.38 puan ortalaması yakaladı.