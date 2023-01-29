Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Manchester United, İngiltere Federasyon Kupası'nda 5. tura çıktı
Giriş Tarihi: 29.1.2023 10:50

Manchester United, İngiltere Federasyon Kupası'nda 5. tura çıktı

AA
Manchester United, İngiltere Federasyon Kupası’nda 5. tura çıktı

Manchester United, İngiltere Federasyon Kupası'nda sahasında Reading'i 3-1 yenerek 5. tura yükseldi. Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti Brezilyalı futbolcuları Casemiro ve Fred'in golleri getirdi.

Old Trafford Stadı'ndaki 4. tur maçında, Premier Lig ekibi Manchester United ile Championship takımı Reading karşılaştı. Manchester United, 54 ve 58. dakikalarda Carlos Casemiro, 66. dakikada Fred'in attığı gollerle 3-1'lik galibiyete ulaştı. Reading'in golünü, 72. dakikada Amadou Salif Mbengue kaydetti. Konuk ekipte Andy Carroll, 65. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bir diğer Premier Lig ekibi Tottenham ise Championship takımı Preston North End'e konuk olduğu mücadeleyi 50 ve 69. dakikalarda Son Heung-min, 87. dakikada Arnaut Danjuma'nın bulduğu gollerle 3-0 kazanarak adını 5. tura yazdırdı. Günün diğer karşılaşmalarında Leicester City, Walsall'u 1-0, Leeds United, Accrington'ı 3-1, Southampton, Blackpool'u 2-1 ve Bristol City, West Bromwich Albion'ı 3-0 mağlup ederek 5. tura çıktı.

Beraberlikle sona eren Sheffield Wednesday-Fleetwood Town (1-1), Fulham-Sunderland (1-1), Ipswich Town-Burnley (0-0), Blackburn Rovers-Birmingham (2-2), Luton Town-Grimsby Town (2-2) eşleşmelerinde tur atlayan takımlar ise tekrar maçlarında belli olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Eşini ve çocuklarını AVM’ye bırakıp katliam yapmaya gitti
SON DAKİKA | İran'da 5.8 büyüklüğünde deprem! Van'da da hissedildi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Emniyet'e 10 bin polis kadrosu...
Altılı masada adaylık çıkmazı! 13 Şubat'ı işaret etmişlerdi: İYİ Parti'den yeni çıkış
SON DAKİKA| İsveç'ten flaş NATO üyeliği adımı: Geçici olarak durduruldu
Dışişleri Bakanlığından ABD ve Avrupa'ya seyahat uyarısı
İzmir'in 3 ilçesinde kar yağışı: Araçlar yollarda kaldı
Zafer ve İYİ Parti'den istifa eden 813 üye, MHP'ye katıldı
Yeni bir lider doğuyor!..
Ekşi Sözlük'ten 'seçim öncesi' operasyon: Muhafazakar yazarları tek tek susturdular!
ARKADAŞINA GÖNDER
Manchester United, İngiltere Federasyon Kupası'nda 5. tura çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA