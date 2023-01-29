Napoli, Roma’yı son dakikalarda bulduğu golle yendi

Napoli'deki Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan müsabakada lig lideri Napoli ile ligde üst sıraları zorlayan Roma kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, 17. dakikada Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile 1-0 öne geçerken, karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

Maçın ikinci yarısında konuk Roma, 75. dakikada Stephan El Shaarawy'nin golüyle skoru eşitledi: 1-1.

Ev sahibi takım, galibiyeti getiren golü 86. dakikada Giovanni Simeone attı.

Bu sonuçla Napoli, Roma'yı 2-1 yenerek puanını 53'e yükselterek, en yakın takipçisi Inter'in 13 puan önünde liderliğini sürdürdü. Napoli ayrıca, ligdeki galibiyet serisini de 4 maça çıkardı.

Roma ise ligde bu sezon 5. mağlubiyetini Napoli karşısında aldı ve 37 puanla 6. sırada yer buldu.

Günün diğer maçında Lazio-Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı.