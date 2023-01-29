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Giriş Tarihi: 30.1.2023 01:03

Napoli, Roma'yı son dakikalarda bulduğu golle yendi

AA
Napoli, Roma’yı son dakikalarda bulduğu golle yendi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 20. haftasında Napoli, sahasında ağırladığı Roma'yı 2-1 yendi.

Napoli'deki Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan müsabakada lig lideri Napoli ile ligde üst sıraları zorlayan Roma kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, 17. dakikada Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile 1-0 öne geçerken, karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

Maçın ikinci yarısında konuk Roma, 75. dakikada Stephan El Shaarawy'nin golüyle skoru eşitledi: 1-1.

Ev sahibi takım, galibiyeti getiren golü 86. dakikada Giovanni Simeone attı.

Bu sonuçla Napoli, Roma'yı 2-1 yenerek puanını 53'e yükselterek, en yakın takipçisi Inter'in 13 puan önünde liderliğini sürdürdü. Napoli ayrıca, ligdeki galibiyet serisini de 4 maça çıkardı.

Roma ise ligde bu sezon 5. mağlubiyetini Napoli karşısında aldı ve 37 puanla 6. sırada yer buldu.

Günün diğer maçında Lazio-Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı.

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Napoli, Roma'yı son dakikalarda bulduğu golle yendi
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