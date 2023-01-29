Olmuyor, olmuyor...

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, dün bir türlü oyuna giremediklerini söyledi. Takımın kırılgan bir yapıya büründüğünü söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Trabzonspor'un bir bütün olarak genelinde bir dalgalanma var, tıpkı Karadeniz'in dalgaları gibi.Kaybettiğimiz oyunlar ve kötü enerjiden dolayı taraftardan özür diliyoruz. Tedavi etmeye çalışacağız.Elimizden geleni yaparak mücadeleye devam edeceğiz" dedi.