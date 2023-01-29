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Giriş Tarihi: 29.1.2023

Olmuyor, olmuyor...

YUNUS EMRE SEL
Olmuyor, olmuyor...
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, dün bir türlü oyuna giremediklerini söyledi. Takımın kırılgan bir yapıya büründüğünü söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Trabzonspor'un bir bütün olarak genelinde bir dalgalanma var, tıpkı Karadeniz'in dalgaları gibi. Formasyon deniyoruz olmuyor, grup enerjisi deniyoruz olmuyor. Sağlıklı bir gidişat değil bu. Kaybettiğimiz oyunlar ve kötü enerjiden dolayı taraftardan özür diliyoruz. Tedavi etmeye çalışacağız. Elimdeki kadro bu, kötü çocuklar mı, kötü karakterler mi? Hayır kesinlikle değiller. Elimizden geleni yaparak mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

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Olmuyor, olmuyor...
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