Olmuyor, olmuyor...

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, dün bir türlü oyuna giremediklerini söyledi. Takımın kırılgan bir yapıya büründüğünü söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Trabzonspor'un bir bütün olarak genelinde bir dalgalanma var, tıpkı Karadeniz'in dalgaları gibi. Formasyon deniyoruz olmuyor,grup enerjisi deniyoruz olmuyor.Sağlıklı bir gidişat değil bu. Kaybettiğimiz oyunlar ve kötü enerjiden dolayı taraftardan özür diliyoruz. Tedavi etmeye çalışacağız. Elimdeki kadro bu, kötü çocuklar mı,kötü karakterler mi? Hayır kesinlikledeğiller. Elimizden geleni yaparak mücadeleye devam edeceğiz" dedi.