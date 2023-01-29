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Giriş Tarihi: 29.1.2023 19:42 Son Güncelleme: 29.1.2023 19:59

SON DAKİKA: Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı! Yeni MHK Başkanı belli oldu...

SON DAKİKA: Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı! Yeni MHK Başkanı belli oldu...

Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararla; Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığına Prof. Dr. Lale Orta’yı getirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yeni başkanının Lale Orta olduğunu duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararla; Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Lale Orta'yı getirmiştir. Türkiye'nin ilk kadın futbol antrenörü, ilk kadın futbol hakemi ve FIFA kokartlı ilk kadın hakemlerden biri olan Prof. Dr. Lale Orta başkanlığında göreve başlayacak olan MHK'nın; futbola değer katarak Türk futbolunu uluslararası alanda daha yüksek seviyelere getirmek için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğine inanıyor, yeni MHK Başkanı ve üyelerine görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Orta'nın başkanlığındaki MHK'nin diğer üyeleri ise şöyle:

Tolga Özkalfa, Ahmet İbanoğlu, Cemalettin Ali Kunak, Ali Kızılet, Süleyman Abay, Saadettin Güler, Aynur Aysun Akar, Hamza Mısır.

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SON DAKİKA: Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı! Yeni MHK Başkanı belli oldu...
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