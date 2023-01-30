Fenerbahçe transferde gençlere ağırlık verdi! Jayden Oosterwolde, Emre Demir...

F.Bahçe devre arası transfer döneminde gençlere yöneldi ve bir bir hamlelerini yapmaya başladı. Parma'dan transfer edilen 21 yaşındaki Jayden Quinn Oosterwolde dün İstanbul'a gelirken, "Burada olduğum için çok mutluyum" açıklamasını yaptı. Genç oyuncu için F.Bahçe, İtalyan kulübüne 7.5 milyon Euro bonservis bedeli öderken Hollandalı sol bek de yıllık 800 bin Euro kazanacak. Jorge Jesus ise Oosterwolde için şunları söyledi: "Sol bekte elimizde sadece Alioski vardı. Lincoln oynadı, bir bek daha aldık. Farklı özellikleri var." 2. hamle ise Türk futbolunun genç yeteneği Emre Demir oldu. Kayserispor'dan 2 milyon Euro bedelle Barcelona B takımına transfer olan 19 yaşındaki ofansif orta saha, bonservissiz olarak 4.5 yıl için kadroya dahil ediliyor. Bugün İstanbul'a gelmesi planlanan Emre Demir, kulübünde 2 maçta sahaya çıkıp 24 dakika görev aldı..Bahçe'de Ferdi Kadıoğlu, performansı ile bir kez daha parladı… 23 yaşındaki oyuncu, Valencia'nın ikinci golünde asist katkısı sağlarken bu sezon ikinci kez skora etki etti. Süper Lig'de 19. maçına çıkan ve tamamında da ilk 11'de yer bulan genç oyuncu, bu sezonki ilk asistini de 2. haftadaki Kasımpaşa mücadelesinde Joshua King'e yapmıştı.%85.2%85.2 Pas isabetiPas isabeti14/1114/11 İkili mücadeleİkili mücadele2/22/2 Hava topuHava topu3 Şut pasıŞut pası5 Top kapmaTop kapma1 UzaklaştırmaUzaklaştırma