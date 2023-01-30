Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu performansı ile dikkat çekiyor! 23 yaşındaki oyuncu...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Ferdi Kadıoğlu performansı ile dikkat çekiyor. Performansı ile Avrupa devlerinin de dikkatini çeken oyuncu Kasımpaşa maçında asist yaparak bu sezonki 2. asistini yaptı ve ikinci kez skora etki etti.

AVRUPA DEVLERİNİN LİSTESİNDE YER ALDI

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Türk asıllı Hollandalı oyuncu Ferdi Kadıoğlu, performansı ile Avrupa devlerinin transfer listesine girdi. Borussia Dortmund, Napoli, Sevilla gibi takımların dikkatini çeken Kadıoğlu, "Avrupa'da oynama hayalim var ama Şu an bizler takım olarak şampiyonluk için çabalıyoruz. Buna odaklanmış vaziyetteyiz. Dolayısıyla da şu an için odak noktam sadece Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

JORGE JESUS TAKIMDA KALMASINI İSTİYOR

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus sol bek, sağ bek, ileri uç ve hatta orta saha bile kullandığı 23 yaşındaki oyuncunun satılmasını istemiyor. Ferdi'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi ise 2026 yılının haziran ayında bitiyor.

KADIOĞLU YİNE PAŞA'YA PARLADI!

F.Bahçe'de Ferdi Kadıoğlu, performansı ile bir kez daha parladı… 23 yaşındaki oyuncu, Valencia'nın ikinci golünde asist katkısı sağlarken bu sezon ikinci kez skora etki etti. Süper Lig'de 19. maçına çıkan ve tamamında da ilk 11'de yer bulan genç oyuncu, bu sezonki ilk asistini de 2. haftadaki Kasımpaşa mücadelesinde Joshua King'e yapmıştı.