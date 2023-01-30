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Giriş Tarihi: 30.1.2023 18:18 Son Güncelleme: 30.1.2023 18:42

Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Demir, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe’nin yeni transferi Emre Demir, İstanbul’a geldi

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Emre Demir, İstanbul'a geldi. Barcelona ile olan sözleşme fesih işlemlerinin ardından sarı-lacivertli takımla sözleşme imzalaması beklenen genç oyuncu, ilk açıklamalarını da yaptı.

Fenerbahçe'de kadroya takviye çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Jayden Oosterwolde transferinin ardından Emre Demir'i de kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezon Kayserispor'dan Barcelona B takımına transfer olan 19 yaşındaki oyuncu, İspanyol ekibiyle sözleşmesini feshetmişti. Genç orta sahayı taşıyan uçak 17.45 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TAKIMINA GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Havalimanına indikten sonra açıklamalarda bulunan Emre Demir, "Çok mutluyum. Çok büyük bir takımdan Türkiye'nin en büyük takımına geldiğim için çok mutluyum. Şu anda çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Emre Demir'in yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Demir, İstanbul'a geldi
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