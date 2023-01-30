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Giriş Tarihi: 30.1.2023 10:37 Son Güncelleme: 30.1.2023 10:39

Galatasaray Okan Buruk ile rekordan rekora koşuyor! Son 17 sezonun...

Galatasaray Okan Buruk ile rekordan rekora koşuyor! Son 17 sezonun...

Okan Buruk yönetiminde yeni rekorlara imza atan Galatasaray, tarihinin en iyi dönemlerinden birini yaşıyor. Son 10 maçta 30 puan toplayarak ilk sırada yer alan sarı-kırmızı ekip, Okan Buruk yönetiminde rekordan rekora koşuyor.

Okan Buruk yönetiminde yeni rekorlara imza atan Galatasaray, tarihinin en iyi dönemlerinden birini yaşıyor. Son 10 maçta 30 puan toplayarak ilk sırada yer alan sarı-kırmızı ekip, Okan Buruk yönetiminde rekordan rekora koşuyor.

REKORLARI PARÇALIYOR
Okan Buruk yönetiminde yeni rekorlara imza atan Galatasaray, tarihinin en iyi dönemlerinden birini yaşıyor… Sarı-kırmızılı ekip, 23 Ekim 2022'de Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldıktan sonra ekim, kasım, aralık ve ocak ayında oynadığı tüm maçları kazanarak, lig ve kupada 13 maçlık seri yakaladı. Ayrıca Galatasaray, Süper Lig'in ilk 20 maçı itibarıyla son 17 sezonun en iyi performansını sergiledi. Cimbom, ligde 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 48 puan topladı. Galatasaray, ligde en son 2004-05 ve 2005-06 sezonlarında ilk 20 maçta 48 puan elde etmişti. Aslan, bu sezonlardan önce en fazla puanı ise 1999-2000'de (51 puan) almıştı.

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Galatasaray Okan Buruk ile rekordan rekora koşuyor! Son 17 sezonun...
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