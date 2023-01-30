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Giriş Tarihi: 30.1.2023 15:08

Galatasaray, Ümraniyespor hazırlıklarına devam etti

DHA
Galatasaray, Ümraniyespor hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 22’nci haftasında Hangikredi Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Hangikredi Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu çalışmasıyla başladı. Ardından üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda pas çalışmasının ardından şut çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

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Galatasaray, Ümraniyespor hazırlıklarına devam etti
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