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Giriş Tarihi: 30.1.2023 12:29

Gaziantep FK'de Alin Toşca ile yollar ayrıldı

AA
Gaziantep FK’de Alin Toşca ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Alin Tosca ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Alin Tosca ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Gaziantep Futbol Kulübü'nde, 2019-2020 sezonundan bu yana forma giyen Alin Tosca ile yolların karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulüpte forma giydiği süre boyunca gösterdiği performans ve karakteriyle her zaman örnek bir sporcu olan Toşca'ya kulübe katkılarından dolayı teşekkür ederek, futbol kariyerinde sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Gaziantep FK'de Alin Toşca ile yollar ayrıldı
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