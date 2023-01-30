Gol düellosunda Kayseri güldü!

eçen hafta Beşiktaş yenilgisiyle morali bozulan Yukatel Kayserispor, iki kez geriye düştüğü İstanbulspor'u deplasmanda 4-2 devirdi. Bol gollü geçen karşılaşmada ev sahibi İstanbul, yeni transferKayserispor, 18'de Mane ile eşitliği sağladı: 1-1. Ethemi, 38'de İstanbul'u bir kez daha üstünlüğe taşıdı: 2-1. Devreden sonra konuk takım,Teknik direktör Çağdaş Atan'ın direktifleriyle sarı-siyahlı takımın yarı sahasında daha etkili olan Kayserispor önceİç Anadolu ekibi, iki maç sonra dış sahada üç puana uzandı.