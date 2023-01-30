Gol düellosunda Kayseri güldü!

Sarı-kırmızılılar; İstanbulspor karşısında iki kez geriye düşmesine rağmen yılmadı. İlk yarıda Mane ve Onur’la eşitliği yakaladı. İkinci devrede Emrah ile İlhan’ın golleriyle galibiyete uzandı
Geçen hafta Beşiktaş yenilgisiyle morali bozulan Yukatel Kayserispor, iki kez geriye düştüğü İstanbulspor'u deplasmanda 4-2 devirdi. Bol gollü geçen karşılaşmada ev sahibi İstanbul, yeni transfer Lokilo'nun plasesiyle10. dakikada öne geçti. Kayserispor, 18'de Mane ile eşitliği sağladı: 1-1. Ethemi, 38'de İstanbul'u bir kez daha üstünlüğe taşıdı: 2-1. Devreden sonra konuk takım, 52'deOnur'un muhteşem frikiğiyleberaberliği buldu: 2-2. Teknik direktör Çağdaş Atan'ın direktifleriyle sarı-siyahlı takımın yarı sahasında daha etkili olan Kayserispor önce Emrah'ın füzesiyleöne geçti, 89. dakikadada İlhan ile galibiyetiperçinledi: 2-4… İç Anadolu ekibi, iki maç sonra dış sahada üç puana uzandı.