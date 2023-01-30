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Giriş Tarihi: 30.1.2023 11:01

Göztepe'de Yasin Öztekin 10 gole direkt katkı sağladı!

İHA
Göztepe’de Yasin Öztekin 10 gole direkt katkı sağladı!

Göztepe forması giyen Yasin Öztekin, Spor Toto 1. Lig'de çıktığı 21 maçta 8 gol, 2 asist yaparak, 10 gole doğrudan katkı sağlamış oldu.

Göztepe forması giyen Yasin Öztekin, Spor Toto 1. Lig'de çıktığı 21 maçta 8 gol, 2 asist yaparak, 10 gole doğrudan katkı sağlamış oldu

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Bandırmaspor'u 3-1'lik skorla geçen Göztepe'de 35 yaşındaki futbolcu Yasin Öztekin, kaydettiği 2 golle ön plana çıktı.

Sezon başında Samsunspor'dan, Göztepe'ye dönen tecrübeli futbolcu, attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor.

Öztekin, bu sezon ligde çıktığı 21 maçta 8 gol, 2 asist yapma başarısı gösterdi. Böylece başarılı futbolcu, takımının en skorer oyuncusu olurken; Spor Toto 1. Lig'de de en fazla gol atan 7. futbolcu konumunda bulunuyor.

Yasin, kariyerindeki en fazla gol attığı 2016-2017 sezonunu geride bırakmanın planlarını yapıyor. 35 yaşındaki oyuncu, Galatasaray forması giydiği söz konusu dönemde 10 gol kaydetmişti.

Öte yandan kısa bir süre önce Yasin Öztekin'in takımdan ayrılacağı konusunda haberler çıkmış ve Göztepe taraftarı, sosyal medyadan yoğun tepki göstermişti.


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Göztepe'de Yasin Öztekin 10 gole direkt katkı sağladı!
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