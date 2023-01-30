Jayden Oosterwolde ilk antrenmanına çıktı

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman salonda core çalışmasıyla başladı. Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam eden antrenman pas ve şut çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

OOSTERWOLDE İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertli ekip ile ilk antrenmanına çıktı.

KING VE OSAYI TAKIMA DÖNDÜ

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Joshua King ve Osayi Samuel takımla birlikte çalıştı. King ve Osayi, Fenerbahçe'nin Ümraniyespor ve Kasımpaşa ile karşılaştığı maçlarda forma giyememişti.