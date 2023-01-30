Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Jayden Oosterwolde ilk antrenmanına çıktı
Giriş Tarihi: 31.1.2023 00:20

Jayden Oosterwolde ilk antrenmanına çıktı

DHA
Jayden Oosterwolde ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlarken sarı lacivertli ekibin yeni transferi Jayden Oosterwolde, antrenmanda yer aldı.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman salonda core çalışmasıyla başladı. Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam eden antrenman pas ve şut çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

OOSTERWOLDE İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertli ekip ile ilk antrenmanına çıktı.

KING VE OSAYI TAKIMA DÖNDÜ

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Joshua King ve Osayi Samuel takımla birlikte çalıştı. King ve Osayi, Fenerbahçe'nin Ümraniyespor ve Kasımpaşa ile karşılaştığı maçlarda forma giyememişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | İşte 6'lı masanın vaatleri: LGBT kararına imza, HDP'ye sinyal
SON DAKİKA: CHP'li Özel canlı yayında açıkladı: 6'lı masa iktidara gelince MİT Başkanı'nı görevden alacak
Cizre’ye kadın eli değdi
Eşini ve çocuklarını AVM’ye bırakıp katliam yapmaya gitti
6'lı masa mutabakatta FETÖ'yü de unutmadı: KHK'lılar görevlerine iade edilecek
Osmanlı tarihinde, hangi addaki padişahların toplam hükümdarlık süresi yaklaşık yüz yılla en uzundur?
Forbes F-16 anlaşmazlığında yeni ortaklığı işaret etti: Türkiye’nin tek tercihi ABD değil
CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde eşlere rant iddiası
SON DAKİKA: Konut sektörü mercek altında! 80 bin mükellef radara takıldı
6'lı masa Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni açıklarken Gültekin Uysal uyuyakaldı! İşte o anlar
ARKADAŞINA GÖNDER
Jayden Oosterwolde ilk antrenmanına çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA