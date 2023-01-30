Sivasspor’un yeni transferi Jordy Caicedo ilk idmanına çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferi Jordy Caicedo da yer aldı.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferi Jordy Caicedo da antrenmanda yer aldı.

Maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, öğleden sonra hava yoluyla Alanya'ya giderek kampa girecek.

