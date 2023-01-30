Son dakika: Galatasaray, Kaan Ayhan transferinin maliyetini açıkladı!

Galatasaray, Kaan Ayhan transferinin detaylarını açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, 28 yaşındaki futbolcunun kiralanması için 400 bin Euro ödeyecek. Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonu ise 2 milyon 800 bin Euro.





Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklama şu şekilde;



Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan ve kulübü US Sassuolo Calcio s.r.l ile oyuncunun 2022-23 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 400.000 € tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.



Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2.800.000 Euro'dur. Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 9.500.000 TL sezonluk ücret ödenecektir.