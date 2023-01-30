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Giriş Tarihi: 30.1.2023 20:03 Son Güncelleme: 30.1.2023 20:15

Son dakika: Galatasaray, Kaan Ayhan transferinin maliyetini açıkladı!

Son dakika: Galatasaray, Kaan Ayhan transferinin maliyetini açıkladı!

Son dakika haberleri... Galatasaray, Sassuolo'dan kadrosuna kattığı milli stoper Kaan Ayhan'ın maliyetini açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Galatasaray, Kaan Ayhan transferinin detaylarını açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, 28 yaşındaki futbolcunun kiralanması için 400 bin Euro ödeyecek. Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonu ise 2 milyon 800 bin Euro.



Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklama şu şekilde;

Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan ve kulübü US Sassuolo Calcio s.r.l ile oyuncunun 2022-23 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 400.000 € tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2.800.000 Euro'dur. Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 9.500.000 TL sezonluk ücret ödenecektir.

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Son dakika: Galatasaray, Kaan Ayhan transferinin maliyetini açıkladı!
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