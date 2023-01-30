Trabzonspor, kadro istikrarını yakalayamadı!

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Trabzonspor'da Cornelius'un takımdan ayrılmasından sonra hücum hattına transfer edilen Umut Bozok ve Gomez ise etkili bir performans ortaya koyamadılar. Gomez 3, Umut ise 2 gol atabildi.



DÜNYA KUPASI ARASI DA FAYDA ETMEDİ

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk bölümünde olduğu gibi ikinci bölümünde de kadro istikrarını yakalayamadı. Hazırlık kampı dönüşü evinde Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden bordo-mavililer sonraki süreçte ise istediği kadro istikrarını yakalayamadı. Uğurcan Çakır, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas , Gomez ve Abdulkadir Ömür değişmeyen isimler aldu.

Trabzonspor'un son 7 maçta sahaya sürdüğü 11'ler ise şöyle:



Fenerbahçe: Uğurcan Çakır , Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Abdulkadir Ömür, Bakasetas, Vısca, Trezeguet, Gomez

Karagümrük: Uğurcan Çakır, Hüseyin, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Abdulkadir Ömür, Bakasetas, Vısca, Trezeguet, Gomez

Giresunspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Bardhi, Trezeguet, Gomez

Alanyaspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Gbamin, Hugo,Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Naci Ünüvar, Trezeguet, Umut Bozok

Başakşehir: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Djaniny, Trezeguet, Gomez

İstanbulspor: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Djaniny, Yusuf Yazıcı, Gomez

Hatayspor: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Bardhi, Yusuf Yazıcı, Djaniny, Gomez