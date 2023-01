17 yaşında ama takım saygı duyuyor

MİLLİ JOKERLER, BURUK'U ÇOK RAHATLATIR

F.BAHÇE KAZANIRSA ATEŞİ KÖRÜKLER

PIRLO'NUN ORTA SAHASI BAŞ AĞRITIR

TRABZON'UN İLACI OYUN KURUCU!

Bunun cevabınıArda gösterdiği performansla vermişoldu.Özellikle F.Bahçe'nin son haftalardasıkışan oyununun ihtiyaç duyduğuanahtar rolünü üstlenmiş durumda.Özellikle santrfor arkasında oynadığındabüyük bir usta gibi önemli işlere imzaattığını Kasımpaşa maçında gördük.Jesus da bu kadar faydalı bir oyuncuyuyanında oturtmaktansa bundan sonrasahada görevlendirecektir.Şuna kararverelim; formayı Arda mı aldı,Jesus mu verdi?Jesus da yıllarıntecrübesi. Ondansonuç istiyorlar vesahada garanti performansarıyordu. Arda analizlerindedikkat edin, heprakip var. Bu oyuncuya inandığınıama güvenmediğinigösteriyordu. Kasımpaşa maçıyla birlikteFenerbahçe'nin 'baskın takım' olacağıher karşılaşmada Arda sahaya çıkantakımda olmalı.Diğer oyuncularArda'ya pas atmakta tereddüt etmedi.Takımın da saygısını kazandı. Arda hepimizinçocuğu artık; yolu açık olsun.Arda Güler'inkalitesi belli. Oyun görüşü üst düzeyde.Birincisi;maç eksiği, diğeri de defansif olarakeksikliği. Zorluk derecesi yüksekmaçlarda Jesus, Arda'ylabaşlamayabilir.Bu tipdurumlarda hamle oyucusuolarak her zaman düşünülür.Adana Demirspor deplasmanızor. Bakalım Jesus nasıl bir kararverecek?Arda oynadıkçaperformansını artırır.Jesus, evinde Kasımpaşa'yı Arda'yı 11'de oynatabileceği bir rakip olarak gördü ve sahaya sürdü.Arda genç, yetenekli ama Arda'yı sevelim eylemi,döndüğünde bütün takım da topu ona atalım baskısını üzerinde hisseder.Çift santrfor arkasında İrfan ile 4-2-2-2'nin bir parçası olmasının da onun için doğru diziliş olduğuna inanmıyorum. Ne Mert Hakan ne Rossi ne de Emre Mor'un bugüne kadar Arda'nın yaptıklarından bir fazlasını yapmışlıkları yok.SüperLig'de 3 Büyükler'de banko oynayacakkaliteli, fark yaratacak futbolcu sayısı az.Eldekilere bakılırsa Uğur Çiftçi de Galatasaray'ınsol bekinde fark yaratacak isim değildi. Sivasda işi yokuşa sürünce Okan Buruk'un takımıiçin eğrisi doğrusuna geldi.Mert'in SerieA kariyeri iyi gitmiyor, o da Kaan gibi jokeroyuncu. Buruk'un fizik olarak hep kırılganduran Oliveira'yı yedekleyecek bir ortasahaya ihtiyacı var çünkü o bölgeyi ne Berkan ne deMidtsjö layığıyla oynayamaz.Kaan Ayhan'ın en büyükartısı, çeşitli görev yerlerinde oynayabilmesi.Mert Müldür de faydalıbir oyuncu. Ama takım iyi giderken fazla oyuncutransferini ben doğru bulmuyorum.KaanAyhan ve Mert Müldür,geldiklerinde formayıhemen verip oynatabileceğinizisimler.Ayrıca üstseviyede Türkoyuncu olmalarıkadro kurgusundaOkan hocanınelini çok rahatlatacakbir durum.Spor gazeteleri için kötü haber aslında. Kaan Ayhan yıllardır transfer manşetlerindeki isimdi.Mert Müldür'ün de 2-3 pozisyonu var. Evet, takımda çok şeyi değiştirmezler ama yerli rotasyonunda önemli seçenekler. Rakibe göre takım kurmakta Okan Buruk daha farklı düşünebilecek.Çokzor maç olacağı ortada. Ligimizdeen zor deplasmanlardan bir tanesi.Ben bu maçı çok önemli buluyorum.Fenerbahçe'nin kazanmasıhalinde yarış çok kızışacaktır.Ama kolay mı? Tabii ki değil.Adana Demirspor, evinde maç kaybetmiyor. Fenerbahçe için en az derbiler kadar zor olacak. Montella'nın geçiş oyununda önemli silahları var ve maç şimdiden birdüellosunu işaret ediyor. Bu maçın kaderini orta sahalar belirleyecek. İrfan Can nerede, ne oynadığını bilmeden sıfır katkıyla forma buluyor.Adana Demirspor engelini Fenerbahçe geçerse formsuz Konya karşısında 3 puana rahat ulaşır.Adana Demirspor bu ligin etkili takımlarından biri. Herkese karşı kendi oyunlarını oynamak istiyorlar. En önemli özellikleri de çok etkili kontratak yapabilen bir takım olması. İyi bir hücum güçleri var.Adana Demirspor'un zorlu bir rakip olduğunun bilincinde olarak bu maça çıkacaklar. Ama tüm bu şartlar bir yana F.Bahçe'nin kendi hedefleri diğer yana. Artık puan kaybetmeden yoluna devam etmek mecburiyetinde. Bu yüzden her maç da zorlu bir sınav haline geliyor.Sahasında kaybetmeyen Adana Demirspor ve kazanmaktan başka çaresi olmayan Fenerbahçe…Bol aksiyon izleriz.Arahaftada bir önceki haftayı bay geçmişKaragümrük ile İstanbul'un sert soğuğundaAtatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamakBeşiktaş'ın önündeki ilk hendek. Orta sahatransferini geciktirdiler.Şenol Güneş'in takımı, Alanya maçınısezonun ilk yarısındaki Fenerbahçegibi ön alanda büyük baskıyla oynadı.Karagümrük geçişle pozisyon arayacakve Alanya maçında Mert'in kurtarışlarınıda hatırlarsak Beşiktaş içinbu 90 dakika zorlu geçer diyebiliriz.Beşiktaşiçin bu kadar geriden gelen bir takım olarakher maç final niteliğinde. Ama güzelolan, takım kendini kötü ruh halindensıyırmış durumda. Kendi yapabileceklerininen iyisi yapıyor vevar olan potansiyeli ortaya koymayaçalışıyor.Ligde bulunulan yerden bağımsızolarak bakıldığında Beşiktaş, kendiadına oldukça iyi işler başarıyor. Budurumun puan kaybetmeden devamlılığıBeşiktaş'ın şu anki en önemli sınavı.Kazanma alışkanlığıçok önemli. Çünkü peşinden öz güveni get-iriyor.Kadroda 11 oyuncuPremier Lig geçmişine sahip. Futboluunutmuşlardı sanki. Şimdi kendikimliklerine geri dönüyorlar.Sanırım ertelenen Antalyamaçı, gelecek haftaların 'kırılma'karşılaşması olacak.Beşiktaş'ın önünde zorlu iki deplasman var. Karagümrük ile Olimpiyat Stadı'nda oynamak çok kolay değil. Bugünkü kış şartlarında da Sivas deplasmanı çok zor.Hatay deplasmanınaBardhi ve Djaniny ile başlamak için Abdullah Avcı'nınyeterli sebebi var mı bilmiyorum ama Trabzonspor'un,iki asını kenarda tutmuş Volkan Demirel'e karşı erkengolü bulup koca bir yarı, ceza sahasında sadece 8 keztopla buluşmuş olmasının bir açıklaması yok.Bu da onun şut tehdidini azaltıyor.Zaten Visca yokken,Şampiyonluk bir kenara, TrabzonAvrupa'da ve Türkiye Kupası'nda davar. Çareyi Avcı bulur. Ya da…Şampiyon kadronundeğişimi istenilen şekilde olmadı.Eldeki ofansif gücün yetersizliği sezon başındanberi çok netti. Artık Trabzonspor, bu kadrosuylaistikrarsız gidişine razı olacak gibi...