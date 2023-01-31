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Giriş Tarihi: 31.1.2023

17 yaşında ama takım saygı duyuyor

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
17 yaşında ama takım saygı duyuyor

SABAH Spor yazarları, futbolumuzda öne çıkan gelişmeleri ve bu hafta içi oynanacak kritik karşılaşmaları değerlendirdi.

SORU: Jesus'un Arda Güler inadı kırıldı ve genç yıldızı Kasımpaşa'ya karşı 11'de oynattı. Bundan sonraki maçlarda Arda'yı 11'de görmeye devam eder miyiz?

ALİ GÜLTİKEN: Bunun cevabını Arda gösterdiği performansla vermiş oldu. Jesus'un beklediği olgunlaşma sürecini tamamlamış gibi görünüyor. Özellikle F.Bahçe'nin son haftalarda sıkışan oyununun ihtiyaç duyduğu anahtar rolünü üstlenmiş durumda. Özellikle santrfor arkasında oynadığında büyük bir usta gibi önemli işlere imza attığını Kasımpaşa maçında gördük. Jesus da bu kadar faydalı bir oyuncuyu yanında oturtmaktansa bundan sonra sahada görevlendirecektir.

GÜRCAN BİLGİÇ: Şuna karar verelim; formayı Arda mı aldı, Jesus mu verdi? Hedef takımda ne kadar yetenekli olursa olsun 17 yaşındaki bir oyuncunun ilk on bir yapması çok kolay değil. Jesus da yılların tecrübesi. Ondan sonuç istiyorlar ve sahada garanti performans arıyordu. Arda analizlerinde dikkat edin, hep rakip var. Bu oyuncuya inandığını ama güvenmediğini gösteriyordu. Kasımpaşa maçıyla birlikte Fenerbahçe'nin 'baskın takım' olacağı her karşılaşmada Arda sahaya çıkan takımda olmalı. Jesus da muhtemelen bunu fark etti. Diğer oyuncular Arda'ya pas atmakta tereddüt etmedi. Takımın da saygısını kazandı. Arda hepimizin çocuğu artık; yolu açık olsun.




ÖMER ÜRÜNDÜL: Arda Güler'in kalitesi belli. Oyun görüşü üst düzeyde. Ama iki tane handikap var. Birincisi; maç eksiği, diğeri de defansif olarak eksikliği. Zorluk derecesi yüksek maçlarda Jesus, Arda'yla başlamayabilir. Buna saygı göstermek lazım. Bu tip durumlarda hamle oyucusu olarak her zaman düşünülür. Adana Demirspor deplasmanı zor. Bakalım Jesus nasıl bir karar verecek? Bir de madalyonun diğer yüzü var. Arda oynadıkça performansını artırır. Jesus bunu unutmamalı.

BÜLENT TİMURLENK: Jesus, evinde Kasımpaşa'yı Arda'yı 11'de oynatabileceği bir rakip olarak gördü ve sahaya sürdü. Camianın ısrarının Jesus'a etki edeceğini sanmıyorum. Arda genç, yetenekli ama Arda'yı sevelim eylemi, Ardamania'ya döndüğünde bütün takım da topu ona atalım baskısını üzerinde hisseder. Arda'nın fizik gücü ve nefesi 90 dakikalık değil. Çift santrfor arkasında İrfan ile 4-2-2-2'nin bir parçası olmasının da onun için doğru diziliş olduğuna inanmıyorum. Ne Mert Hakan ne Rossi ne de Emre Mor'un bugüne kadar Arda'nın yaptıklarından bir fazlasını yapmışlıkları yok. Jesus onu Adana Demirspor deplasmanında kulübede tutar, Konya maçında 11'e yazar.

MİLLİ JOKERLER, BURUK'U ÇOK RAHATLATIR

SORU: G.Saray, Kaan Ayhan'ı aldı. Mert Müldür de sırada. Bu transferler Okan Buruk'un elini rahatlatır mı?

BÜLENT TİMURLENK: Süper Lig'de 3 Büyükler'de banko oynayacak kaliteli, fark yaratacak futbolcu sayısı az. Eldekilere bakılırsa Uğur Çiftçi de Galatasaray'ın sol bekinde fark yaratacak isim değildi. Sivas da işi yokuşa sürünce Okan Buruk'un takımı için eğrisi doğrusuna geldi. Galatasaray'a mutlaka 4. stoper gerekliydi ve Kaan Ayhan bence doğru isim. Mert'in Serie A kariyeri iyi gitmiyor, o da Kaan gibi joker oyuncu. Buruk'un fizik olarak hep kırılgan duran Oliveira'yı yedekleyecek bir orta sahaya ihtiyacı var çünkü o bölgeyi ne Berkan ne de Midtsjö layığıyla oynayamaz.




ÖMER ÜRÜNDÜL: Kaan Ayhan'ın en büyük artısı, çeşitli görev yerlerinde oynayabilmesi. Stoper, sağ bek ve ön libero deneyimi var. Bana göre iyi bir transfer. Mert Müldür de faydalı bir oyuncu. Ama takım iyi giderken fazla oyuncu transferini ben doğru bulmuyorum.

ALİ GÜLTİKEN: Kaan Ayhan ve Mert Müldür, geldiklerinde formayı hemen verip oynatabileceğiniz isimler. Ayrıca üst seviyede Türk oyuncu olmaları kadro kurgusunda Okan hocanın elini çok rahatlatacak bir durum. Kafasında kurguladığı birçok varyasyonu daha rahat uygulama imkânına kavuşacaktır.

GÜRCAN BİLGİÇ: Spor gazeteleri için kötü haber aslında. Kaan Ayhan yıllardır transfer manşetlerindeki isimdi. Artık geldi. 2,5 pozisyonda oynuyor; stoper-ön libero ve acil durumlarda sağ bek. Mert Müldür'ün de 2-3 pozisyonu var. Evet, takımda çok şeyi değiştirmezler ama yerli rotasyonunda önemli seçenekler. Rakibe göre takım kurmakta Okan Buruk daha farklı düşünebilecek.

F.BAHÇE KAZANIRSA ATEŞİ KÖRÜKLER

SORU: Fenerbahçe, Adana Demirspor ile karşılaşacak. Bu zorlu maç için sizin öngörünüz nedir?

ÖMER ÜRÜNDÜL: Çok zor maç olacağı ortada. Ligimizde en zor deplasmanlardan bir tanesi. Ben bu maçı çok önemli buluyorum. Fenerbahçe'nin kazanması halinde yarış çok kızışacaktır. Ama kolay mı? Tabii ki değil.

BÜLENT TİMURLENK: Adana Demirspor, evinde maç kaybetmiyor. Fenerbahçe için en az derbiler kadar zor olacak. Montella'nın geçiş oyununda önemli silahları var ve maç şimdiden bir Onyekuru-Ferdi düellosunu işaret ediyor. Bu maçın kaderini orta sahalar belirleyecek. İrfan Can nerede, ne oynadığını bilmeden sıfır katkıyla forma buluyor. Jesus'un bu maçta Crespo da cezalıyken İsmail'e şans vermesini bekliyorum. Adana Demirspor engelini Fenerbahçe geçerse formsuz Konya karşısında 3 puana rahat ulaşır.




ALİ GÜLTİKEN: Adana Demirspor bu ligin etkili takımlarından biri. Herkese karşı kendi oyunlarını oynamak istiyorlar. En önemli özellikleri de çok etkili kontratak yapabilen bir takım olması. İyi bir hücum güçleri var. F.Bahçe bunları göz önünde bulunduracaktır. Adana Demirspor'un zorlu bir rakip olduğunun bilincinde olarak bu maça çıkacaklar. Ama tüm bu şartlar bir yana F.Bahçe'nin kendi hedefleri diğer yana. Artık puan kaybetmeden yoluna devam etmek mecburiyetinde. Bu yüzden her maç da zorlu bir sınav haline geliyor. Geriden gelmenin baskısını da yönetmek zorundalar.

GÜRCAN BİLGİÇ: Sahasında kaybetmeyen Adana Demirspor ve kazanmaktan başka çaresi olmayan Fenerbahçe… Mükemmel bir maç izleyeceğiz. Montella da öyle 'kapanayım, duvar öreyim' diyen bir hoca değil. Bol aksiyon izleriz. Dolayısı ile hataların yapıldığı bir maç da olacaktır.

PIRLO'NUN ORTA SAHASI BAŞ AĞRITIR

SORU: Beşiktaş, seri galibiyetler almaya devam edebilir mi?

BÜLENT TİMURLENK: Ara haftada bir önceki haftayı bay geçmiş Karagümrük ile İstanbul'un sert soğuğunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamak Beşiktaş'ın önündeki ilk hendek. Orta saha transferini geciktirdiler. Josef De Souza ve Salih'in yokluğunda yük, Gedson'un sırtında olacak ve Pirlo'nun orta sahası bayağı başlarını ağrıtacak. Şenol Güneş'in takımı, Alanya maçını sezonun ilk yarısındaki Fenerbahçe gibi ön alanda büyük baskıyla oynadı. Karagümrük geçişle pozisyon arayacak ve Alanya maçında Mert'in kurtarışlarını da hatırlarsak Beşiktaş için bu 90 dakika zorlu geçer diyebiliriz.




ALİ GÜLTİKEN: Beşiktaş için bu kadar geriden gelen bir takım olarak her maç final niteliğinde. Ama güzel olan, takım kendini kötü ruh halinden sıyırmış durumda. Kendi yapabileceklerinin en iyisi yapıyor ve var olan potansiyeli ortaya koymaya çalışıyor. Bu da hem iyi oyun hem de puanlar olarak dönmeye başladı. Ligde bulunulan yerden bağımsız olarak bakıldığında Beşiktaş, kendi adına oldukça iyi işler başarıyor. Bu durumun puan kaybetmeden devamlılığı Beşiktaş'ın şu anki en önemli sınavı.

GÜRCAN BİLGİÇ: Kazanma alışkanlığı çok önemli. Çünkü peşinden öz güveni get-i riyor. Tribün, sahadakilere inanmaya başlıyor ve bir bakıyorsunuz toptan kaçan oyuncular tam tersine sahada aramaya başlıyorlar. Kadroda 11 oyuncu Premier Lig geçmişine sahip. Futbolu unutmuşlardı sanki. Şimdi kendi kimliklerine geri dönüyorlar. Sanırım ertelenen Antalya maçı, gelecek haftaların 'kırılma' karşılaşması olacak.

ÖMER ÜRÜNDÜL:
Beşiktaş'ın önünde zorlu iki deplasman var. Karagümrük ile Olimpiyat Stadı'nda oynamak çok kolay değil. Bugünkü kış şartlarında da Sivas deplasmanı çok zor. Ayrıca Sivas da puan cetvelinde kritik bir konumda. Mart ayında Fenerbahçe deplasmanı var. Bana göre kolay gözükmüyor.

TRABZON'UN İLACI OYUN KURUCU!

SORU: Trabzonspor bu sezon kötü sonuçlar alıyor. Abdullah Avcı da "Ne yapsak olmuyor" diyor. Fırtına'nın ilacı ne?




BÜLENT TİMURLENK: Hatay deplasmanına Bardhi ve Djaniny ile başlamak için Abdullah Avcı'nın yeterli sebebi var mı bilmiyorum ama Trabzonspor'un, iki asını kenarda tutmuş Volkan Demirel'e karşı erken golü bulup koca bir yarı, ceza sahasında sadece 8 kez topla buluşmuş olmasının bir açıklaması yok. Hamsik'i yedekleyecek bir oyuncu almalılar. Bu yüzden Bakasetas, orta saha derininde oyun kuruculuğuna soyunuyor. Bu da onun şut tehdidini azaltıyor. Zaten Visca yokken, elde tek iş yapabilecek kanat oyuncusu Trezeguet'yi 11'e koymamak büyük hata. Şampiyonluk bir kenara, Trabzon Avrupa'da ve Türkiye Kupası'nda da var. Çareyi Avcı bulur. Ya da…

ALİ GÜLTİKEN: Şampiyon kadronun değişimi istenilen şekilde olmadı. Eldeki ofansif gücün yetersizliği sezon başından beri çok netti. Artık Trabzonspor, bu kadrosuyla istikrarsız gidişine razı olacak gibi...

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17 yaşında ama takım saygı duyuyor
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