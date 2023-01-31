17 yaşında ama takım saygı duyuyor

SABAH Spor yazarları, futbolumuzda öne çıkan gelişmeleri ve bu hafta içi oynanacak kritik karşılaşmaları değerlendirdi.
SORU: Jesus'un Arda Gülerinadı kırıldı ve genç yıldızıKasımpaşa'ya karşı 11'de oynattı.Bundan sonraki maçlarda Arda'yı11'de görmeye devam eder miyiz?
ALİ GÜLTİKEN: Bunun cevabınıArda gösterdiği performansla vermişoldu. Jesus'un beklediği olgunlaşmasürecini tamamlamış gibi görünüyor.Özellikle F.Bahçe'nin son haftalardasıkışan oyununun ihtiyaç duyduğuanahtar rolünü üstlenmiş durumda.Özellikle santrfor arkasında oynadığındabüyük bir usta gibi önemli işlere imzaattığını Kasımpaşa maçında gördük.Jesus da bu kadar faydalı bir oyuncuyuyanında oturtmaktansa bundan sonrasahada görevlendirecektir.
GÜRCAN BİLGİÇ: Şuna kararverelim; formayı Arda mı aldı,Jesus mu verdi? Hedeftakımda ne kadar yetenekliolursa olsun 17yaşındaki bir oyuncununilk on biryapması çok kolaydeğil. Jesus da yıllarıntecrübesi. Ondansonuç istiyorlar vesahada garanti performansarıyordu. Arda analizlerindedikkat edin, heprakip var. Bu oyuncuya inandığınıama güvenmediğinigösteriyordu. Kasımpaşa maçıyla birlikteFenerbahçe'nin 'baskın takım' olacağıher karşılaşmada Arda sahaya çıkantakımda olmalı. Jesus da muhtemelenbunu fark etti. Diğer oyuncularArda'ya pas atmakta tereddüt etmedi.Takımın da saygısını kazandı. Arda hepimizinçocuğu artık; yolu açık olsun.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Arda Güler'inkalitesi belli. Oyun görüşü üst düzeyde.Ama iki tane handikap var. Birincisi;maç eksiği, diğeri de defansif olarakeksikliği. Zorluk derecesi yüksekmaçlarda Jesus, Arda'ylabaşlamayabilir. Buna saygıgöstermek lazım. Bu tipdurumlarda hamle oyucusuolarak her zaman düşünülür.Adana Demirspor deplasmanızor. Bakalım Jesus nasıl bir kararverecek? Bir de madalyonundiğer yüzü var. Arda oynadıkçaperformansını artırır. Jesus bunuunutmamalı.
BÜLENT TİMURLENK: Jesus, evinde Kasımpaşa'yı Arda'yı 11'de oynatabileceği bir rakip olarak gördü ve sahaya sürdü. Camianın ısrarının Jesus'aetki edeceğini sanmıyorum. Arda genç, yetenekli ama Arda'yı sevelim eylemi, Ardamania'ya döndüğünde bütün takım da topu ona atalım baskısını üzerinde hisseder. Arda'nın fizikgücü ve nefesi 90dakikalık değil. Çift santrfor arkasında İrfan ile 4-2-2-2'nin bir parçası olmasının da onun için doğru diziliş olduğuna inanmıyorum. Ne Mert Hakan ne Rossi ne de Emre Mor'un bugüne kadar Arda'nın yaptıklarından bir fazlasını yapmışlıkları yok. Jesusonu Adana Demirspordeplasmanında kulübedetutar, Konyamaçında 11'eyazar.
MİLLİ JOKERLER, BURUK'U ÇOK RAHATLATIR
SORU: G.Saray, Kaan Ayhan'ıaldı. Mert Müldür de sırada. Butransferler Okan Buruk'un elinirahatlatır mı?
BÜLENT TİMURLENK: SüperLig'de 3 Büyükler'de banko oynayacakkaliteli, fark yaratacak futbolcu sayısı az.Eldekilere bakılırsa Uğur Çiftçi de Galatasaray'ınsol bekinde fark yaratacak isim değildi. Sivasda işi yokuşa sürünce Okan Buruk'un takımıiçin eğrisi doğrusuna geldi. Galatasaray'amutlaka 4. stoper gerekliydi ve KaanAyhan bence doğru isim. Mert'in SerieA kariyeri iyi gitmiyor, o da Kaan gibi jokeroyuncu. Buruk'un fizik olarak hep kırılganduran Oliveira'yı yedekleyecek bir ortasahaya ihtiyacı var çünkü o bölgeyi ne Berkan ne deMidtsjö layığıyla oynayamaz.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Kaan Ayhan'ın en büyükartısı, çeşitli görev yerlerinde oynayabilmesi.Stoper, sağ bek ve ön libero deneyimi var.Bana göre iyi bir transfer. Mert Müldür de faydalıbir oyuncu. Ama takım iyi giderken fazla oyuncutransferini ben doğru bulmuyorum.
ALİ GÜLTİKEN: KaanAyhan ve Mert Müldür,geldiklerinde formayıhemen verip oynatabileceğinizisimler.Ayrıca üstseviyede Türkoyuncu olmalarıkadro kurgusundaOkan hocanınelini çok rahatlatacakbir durum. Kafasındakurguladığıbirçokvaryasyonudaharahat uygulamaimkânınakavuşacaktır.
GÜRCAN BİLGİÇ: Spor gazeteleri için kötü haber aslında. Kaan Ayhan yıllardır transfer manşetlerindeki isimdi. Artık geldi. 2,5pozisyonda oynuyor; stoper-ön liberove acil durumlarda sağ bek. Mert Müldür'ün de 2-3 pozisyonu var. Evet, takımda çok şeyi değiştirmezler ama yerli rotasyonunda önemli seçenekler. Rakibe göre takım kurmakta Okan Buruk daha farklı düşünebilecek.
F.BAHÇE KAZANIRSAATEŞİ KÖRÜKLER
SORU: Fenerbahçe, AdanaDemirspor ile karşılaşacak.Bu zorlu maç için sizin öngörünüznedir?
ÖMER ÜRÜNDÜL: Çokzor maç olacağı ortada. Ligimizdeen zor deplasmanlardan bir tanesi.Ben bu maçı çok önemli buluyorum.Fenerbahçe'nin kazanmasıhalinde yarış çok kızışacaktır.Ama kolay mı? Tabii ki değil.
BÜLENT TİMURLENK: Adana Demirspor, evinde maç kaybetmiyor. Fenerbahçe için en az derbiler kadar zor olacak. Montella'nın geçiş oyununda önemli silahları var ve maç şimdiden bir Onyekuru-Ferdi düellosunu işaret ediyor. Bu maçın kaderini orta sahalar belirleyecek. İrfan Can nerede, ne oynadığını bilmeden sıfır katkıyla forma buluyor. Jesus'unbu maçta Crespo da cezalıykenİsmail'e şans vermesini bekliyorum. Adana Demirspor engelini Fenerbahçe geçerse formsuz Konya karşısında 3 puana rahat ulaşır.
ALİ GÜLTİKEN: Adana Demirspor bu ligin etkili takımlarından biri. Herkese karşı kendi oyunlarını oynamak istiyorlar. En önemli özellikleri de çok etkili kontratak yapabilen bir takım olması. İyi bir hücum güçleri var. F.Bahçe bunları göz önünde bulunduracaktır. Adana Demirspor'un zorlu bir rakip olduğunun bilincinde olarak bu maça çıkacaklar. Ama tüm bu şartlar bir yana F.Bahçe'nin kendi hedefleri diğer yana. Artık puan kaybetmeden yoluna devam etmek mecburiyetinde. Bu yüzden her maç da zorlu bir sınav haline geliyor. Geriden gelmenin baskısınıda yönetmek zorundalar.
GÜRCAN BİLGİÇ: Sahasında kaybetmeyen Adana Demirspor ve kazanmaktan başka çaresi olmayan Fenerbahçe… Mükemmel bir maç izleyeceğiz.Montella daöyle 'kapanayım,duvar öreyim' diyenbir hoca değil. Bol aksiyon izleriz. Dolayısıile hatalarınyapıldığı birmaç daolacaktır.
PIRLO'NUN ORTA SAHASI BAŞ AĞRITIR
SORU: Beşiktaş, seri galibiyetleralmaya devam edebilir mi?
BÜLENT TİMURLENK: Arahaftada bir önceki haftayı bay geçmişKaragümrük ile İstanbul'un sert soğuğundaAtatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamakBeşiktaş'ın önündeki ilk hendek. Orta sahatransferini geciktirdiler. Josef De Souza veSalih'in yokluğunda yük, Gedson'unsırtında olacak ve Pirlo'nun ortasahası bayağı başlarını ağrıtacak.Şenol Güneş'in takımı, Alanya maçınısezonun ilk yarısındaki Fenerbahçegibi ön alanda büyük baskıyla oynadı.Karagümrük geçişle pozisyon arayacakve Alanya maçında Mert'in kurtarışlarınıda hatırlarsak Beşiktaş içinbu 90 dakika zorlu geçer diyebiliriz.
ALİ GÜLTİKEN: Beşiktaşiçin bu kadar geriden gelen bir takım olarakher maç final niteliğinde. Ama güzelolan, takım kendini kötü ruh halindensıyırmış durumda. Kendi yapabileceklerininen iyisi yapıyor vevar olan potansiyeli ortaya koymayaçalışıyor. Bu da hem iyioyun hem de puanlar olarakdönmeye başladı.Ligde bulunulan yerden bağımsızolarak bakıldığında Beşiktaş, kendiadına oldukça iyi işler başarıyor. Budurumun puan kaybetmeden devamlılığıBeşiktaş'ın şu anki en önemli sınavı.
GÜRCAN BİLGİÇ: Kazanma alışkanlığıçok önemli. Çünkü peşinden öz güveni get-iriyor. Tribün, sahadakilere inanmaya başlıyorve bir bakıyorsunuz toptankaçan oyuncular tam tersine sahadaaramaya başlıyorlar. Kadroda 11 oyuncuPremier Lig geçmişine sahip. Futboluunutmuşlardı sanki. Şimdi kendikimliklerine geri dönüyorlar.Sanırım ertelenen Antalyamaçı, gelecek haftaların 'kırılma'karşılaşması olacak.
ÖMER ÜRÜNDÜL:
Beşiktaş'ın önünde zorlu iki deplasman var. Karagümrük ile Olimpiyat Stadı'nda oynamak çok kolay değil. Bugünkü kış şartlarında da Sivas deplasmanı çok zor. Ayrıca Sivasda puan cetvelinde kritikbir konumda. Mart ayındaFenerbahçe deplasmanıvar. Bana göre kolaygözükmüyor.
TRABZON'UN İLACI OYUN KURUCU!
SORU: Trabzonspor bu sezon kötü sonuçlaralıyor. Abdullah Avcı da "Ne yapsak olmuyor"diyor. Fırtına'nın ilacı ne?
BÜLENT TİMURLENK: Hatay deplasmanınaBardhi ve Djaniny ile başlamak için Abdullah Avcı'nınyeterli sebebi var mı bilmiyorum ama Trabzonspor'un,iki asını kenarda tutmuş Volkan Demirel'e karşı erkengolü bulup koca bir yarı, ceza sahasında sadece 8 keztopla buluşmuş olmasının bir açıklaması yok. Hamsik'iyedekleyecek bir oyuncu almalılar. Bu yüzdenBakasetas, orta saha derininde oyun kuruculuğunasoyunuyor. Bu da onun şut tehdidini azaltıyor.Zaten Visca yokken, eldetek iş yapabilecek kanatoyuncusu Trezeguet'yi11'e koymamak büyük hata.Şampiyonluk bir kenara, TrabzonAvrupa'da ve Türkiye Kupası'nda davar. Çareyi Avcı bulur. Ya da…
ALİ GÜLTİKEN: Şampiyon kadronundeğişimi istenilen şekilde olmadı.Eldeki ofansif gücün yetersizliği sezon başındanberi çok netti. Artık Trabzonspor, bu kadrosuylaistikrarsız gidişine razı olacak gibi...