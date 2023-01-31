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Giriş Tarihi: 31.1.2023 12:44

Altay'dan benzer başlangıç

Altay’dan benzer başlangıç

Spor Toto 1'inci Lig'de sezona 3'te sıfır çekerek başlayan Altay, ikinci yarıya da benzer bir giriş yaptı.

Spor Toto 1'inci Lig'de sezona 3'te sıfır çekerek başlayan Altay, ikinci yarıya da benzer bir giriş yaptı. Sezonun ilk 3 maçında Samsunspor, Pendikspor (D) ve Ankara Keçiörengücü'ne mağlup olan siyah-beyazlılar, ikinci devrede Play-Off hattında yer alan 3 rakibiyle oynadığı karşılaşmalardan bu kez 1 puan çıkarabildi. Samsunspor (D) ve Pendikspor'a yine mağlup olan Altay, Keçiörengücü ile berabere kaldı.

İzmir temsilcisi ilk yarıda deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Adanaspor'u cuma günü evinde yenerek 5 maçlık galibiyet hasretine son vermeye çalışacak. Altay'da sarı kart cezası sona eren ve sakatlığını atlatan orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım bu hafta formasına kavuşacak. Geçen hafta antrenmanda darbeye bağlı sakatlık yaşayan santfor Deniz Kadah'ın durumu ise çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak.

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