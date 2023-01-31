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Giriş Tarihi: 31.1.2023 13:53 Son Güncelleme: 31.1.2023 13:54

Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! Omar Colley...

Beşiktaş’ta transfer gelişmesi! Omar Colley...

Kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Gianluigi Longari, siyah-beyazlıların Sampdoria forması giyen Omar Colley ile ilgilendiğini duyurdu.

Kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Gianluigi Longari, siyah-beyazlıların Sampdoria forması giyen Omar Colley ile ilgilendiğini duyurdu.

Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, aradığı ismi İtalya'da buldu.

Siyah-beyazlılar, Serie A ekibi Sampdoria'da forma giyen Gambiyalı stoper Omar Colley'i gündemine aldı.

TRANSFERDE 3 RAKİP
İtalyan gazeteci Gianluigi Longari'nin haberine göre; Colley'i Beşiktaş'ın yanı sıra Cagliari, Cremonese ve Salernitana da istiyor. Bu sezon Sampdoria formasıyla 17 maça çıkan Omar Colley, 1 gol attı.

30 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro.

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Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! Omar Colley...
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