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Giriş Tarihi: 31.1.2023 14:06

Hadziahmetovic'in yerine geliyor! Konyaspor'dan transfer hamlesi...

Hadziahmetovic’in yerine geliyor! Konyaspor’dan transfer hamlesi...

Beşiktaş, Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic için oyuncu ve kulübüyle her konuda anlaşma sağladı. Yeşil beyazlı kulüp Bosna Hersekli oyuncunun yerini Yunanistan'dan doldurdu. İşte detaylar...

Beşiktaş, Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic için oyuncu ve kulübüyle her konuda anlaşma sağladı. Yeşil beyazlı kulüp Bosna Hersekli oyuncunun yerini Yunanistan'dan doldurdu. İşte detaylar...

Amir Hadziahmetovic'i Beşiktaş'a gönderecek olan Konyaspor, Bosnalı oyuncunun yerini doldurdu.

Konyaspor, Olympiakos forması giyen Andreas Bouchalakis'in kiralanması konusunda Yunan ekibiyle prensipte anlaşma sağladı.

Yeşil beyazlı ekip, Yunan oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralayacak. Sözleşmede herhangi bir satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan 29 yaşındaki oyuncunun Olympiakos ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

Tecrübeli orta saha Olympiakos ile toplamda 226 maça çıktı ve 14 gol, 16 asist yapma başarısı gösterdi.

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Hadziahmetovic'in yerine geliyor! Konyaspor'dan transfer hamlesi...
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