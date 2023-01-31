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Giriş Tarihi: 31.1.2023 10:52

Manisa FK'de Levent Eriş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Yalçın Koşukavak getirildi!

İHA
Manisa FK’de Levent Eriş’ten boşalan teknik direktörlük görevine Yalçın Koşukavak getirildi!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü’nde, Levent Eriş’ten boşalan teknik direktörlük görevine Yalçın Koşukavak getirildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde, Levent Eriş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Yalçın Koşukavak getirildi.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan ve 1-1 beraberlikle tamamlanan Denizlispor maçı sonrası Teknik Direktör Levent Eriş ile yollarını ayıran Manisa FK, en son 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de Kayserispor'u çalıştıran Yalçın Koşukavak ile prensipte anlaştı.

Deneyimli teknik direktör, bugün saat 13.00'da kulüp tesislerinde Manisa FK ile resmi sözleşmeye imza atacak.

UEFA Pro-Lisans sahibi olan Koşukavak, daha önce İstanbulspor, Gaziantep FK, Denizlispor, Altay ve Bursaspor kulüplerinde de görev yaptı.

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Manisa FK'de Levent Eriş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Yalçın Koşukavak getirildi!
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