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Giriş Tarihi: 31.1.2023 10:14

Marco Paixao gol krallığında zirvede

İHA
Marco Paixao gol krallığında zirvede

Altay’ın 38 yaşındaki golcüsü Marco Paixao, Spor Toto 1. Lig’de kaydettiği 13 golle, gol krallığında Sakaryaspor'da top koşturan Kasongo ile zirveyi paylaşıyor.

Altay forması giyen Marco Paixao, bu sezon Spor Toto 1. Lig'de siyah-beyazlı ekibin hücum organizasyonlarında takımı yönlendirmesi ve liderlik yapmasının yanı sıra skora verdiği katkıyla da gol yükünü çekiyor.

38 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde Altay formasıyla 20 maça çıkarken, 13 de gol kaydetti. Bu süreçte Portekizli oyuncu, takımının en fazla gol atan oyuncusu olurken, Spor Toto 1. Lig'de Sakaryaspor forması giyen Kabongo Kasongo ile de gol krallığını paylaşıyor.

Paixao, daha önce Altay formasıyla 2018-2019 sezonunda 29, 2019-2020 sezonunda 22 ve 2020-2021 sezonunda ise 21 golle 1. Lig'in en fazla gol atan oyuncu olmuştu.

Öte yandan 1 de asisti bulunan Marco Paixao, Altay'ın bu sezon attığı 23 golün 14'üne doğrudan katkı sağlamış durumda.

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Marco Paixao gol krallığında zirvede
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