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Giriş Tarihi: 31.1.2023 18:14 Son Güncelleme: 31.1.2023 18:26

Son dakika: Galatasaray, Haris Seferovic'in sözleşmesini feshetti!

Son dakika: Galatasaray, Haris Seferovic’in sözleşmesini feshetti!

Son dakika haberleri... Galatasaray, Haris Seferovic'in sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Son dakika haberleri... Galatasaray'ın sezon başında Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Haris Seferovic, sarı-kırmızılı ekipte beklenene veremedi. İsviçreli yıldızın sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Galatasaray'ın Haris Seferovic'in kiralık transferi için Kasımpaşa ile anlaşmasının ardından Benfica devreye girdi ve İsviçreli futbolcunun yeni takımı Celta Vigo oldu.

Haris Seferovic, 10 Süper Lig maçında 380 dakika forma giydi ama gol atamadı. İsviçreli futbolcu, 3 Türkiye Kupası maçında ise 2 gol kaydetti.

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Son dakika: Galatasaray, Haris Seferovic'in sözleşmesini feshetti!
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