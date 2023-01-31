Son dakika haberleri: Beşiktaş deplasmanda Karagümrük’e konuk oluyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu…

Ara transfer döneminde Adem Ljajic, Sofiane Feghouli, Andrea Bertolacci ve Brahim Darri'yi kadrosuna katan Fatih Karagümrük, son olarak Braga'dan 21 yaşındaki Portekizli stoper Bruno Rodrigues'i sezon sonuna kadar kiraladı.

GÖZLER BORİNİ VE DİAGNE'DE

Geride kalan 19 lig maçında 40 gol atarak ligin en golcü ekiplerinden olan Fatih Karagümrük'te Borini-Diagne ikilisi, attıkları 22 golle takımın en skorer isimleri oldu.

Fabio Borini bu sezon attığı 12 golün yanı sıra 7 de asist yaparken, ara transfer döneminde birçok kulübün gündemine geldi. Ligde rakip fileleri 10 kez havalandıran Diagne de Borini'yle birlikte Andrea Pirlo'nun Beşiktaş karşısında gol beklediği en önemli isim.