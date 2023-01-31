Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Tolga Ciğerci'nin Hertha Berlin'e transfer olduğunu açıkladı.

Ankaragücü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Tolga Ciğerci'nin transferi için Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Tolga Ciğerci'ye bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz." denildi.

MKE Ankaragücü, sezon başı bonservis ücreti ödemeden aldığı 30 yaşındaki Tolga Ciğerci'nin transferi için Hertha Berlin'den 350 bin avro bonservis bedeli alacak. Hertha Berlin'in Bundesliga'da kalması durumunda ise sarı-lacivertli kulübün kasasına 150 bin avro daha girecek.

Ankaragücü formasıyla 17 maça çıkan Tolga Ciğerci, 2 gol atıp 3 de asist yaptı.