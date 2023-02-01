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Giriş Tarihi: 1.2.2023 09:31

Abdullah Avcı'dan çarpıcı sözler! Sizin neler yapabileceğinizi...

YUNUS EMRE SEL
Abdullah Avcı’dan çarpıcı sözler! Sizin neler yapabileceğinizi...

Futbolcularıyla toplantı yapan teknik direktör Abdullah Avcı, “Sizin neler yapabileceğinizi çok iyi biliyorum. Gerçek gücümüzü sahaya yansıtarak, ‘Bu yarışta biz de varız’ mesajını herkese vermeliyiz” dedi.

Bu sezon inişliçıkışlı bir performans gösteren Trabzonspor, pazar günü lider G.Saray ile oynayacağı mücadele öncesinde Antalyaspor'u konuk edecek. Son maçta Hatayspor'a 2-1 yenilerek morali bozulan ve zirvenin 13 puan gerisine düşen bordo-mavililer, Antalya karşısında kazanarak kendine gelmek istiyor. Sahasındaki 35 maçlık yenilmezlik serisinin avantajıyla çıkacak Fırtına, elde edeceği galibiyetle taraftarının gönlünü almayı hedefliyor.

VAR OLAN TABLOYU DÜZELTMELİYİZ
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, futbolcularına mücadelenin önemini anlattı. Var olan tabloyu düzeltmelerinin ellerinde olduğuna dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, "Yarış devam ediyor ve tırmanışa geçebiliriz. Sahada neler yapabileceğinizi iyi biliyorum. Gerçek gücümüzü gösterip, 'Yarışta biz de varız' mesajını vermeliyiz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.



BARTRA VE UĞURCAN'A KART UYARISI
Pazar günkü G.Saray maçı öncesinde Trabzonspor'da iki önemli isim sınırda bulunuyor. Takımın kaptanı Uğurcan Çakır ile İspanyol stoper Marc Bartra, Antalyaspor karşısında kart görmeleri halinde takımlarını Aslantepe'de yalnız bırakacak. Teknik heyetin, iki futbolcuya uyarı yaptığı bildirildi



FIRTINA SERİYİ BOZMA PEŞİNDE
Trabzonspor, Süper Lig'de 54. kez Antalya ile kozlarını paylaşacak. Fırtına son 3 maçta galip gelemedi. Geçen sezon deplasmanda rakibine 2-1 yenilerek ligdeki ilk yenilgisini alan bordo-mavililer, rövanşta da 2-2'lik skorla sahadan ayrıldı. Sezonun ilk yarısında ise Antalya'daki müsabakada 5-2 kaybeden Avcı, bu şanssızlığı kırmanın peşinde.

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Abdullah Avcı'dan çarpıcı sözler! Sizin neler yapabileceğinizi...
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