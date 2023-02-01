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Giriş Tarihi: 2.2.2023 00:55

Almanya Kupası'nda Bayern Münih ile Leipzig çeyrek finalde

AA
Almanya Kupası’nda Bayern Münih ile Leipzig çeyrek finalde

Almanya Kupası üçüncü turunda rakiplerini yenen Bayern Münih ve Leipzig çeyrek finale çıktı.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) liderliğini sürdüren Bayern Münih, Mewa Arena'da Mainz 05'e konuk oldu.

Bavyera ekibi, 17. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting, 30. dakikada Jamal Musiala ve 43. dakikada Leroy Sane'nin attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

83. dakikada Alphonso Davies ile bir gol daha bulan Bayern Münih, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı ve çeyrek finale yükseldi.

Günün diğer karşılaşmasında Leipzig, sahasında Hoffenheim'ı 8. dakikada Emil Forsberg, 41. dakikada Konrad Laimer ve 83. dakikada Timo Werner'in attığı gollerle 3-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek golünü 76. dakikada Kasper Dolberg kaydetti. Hoffenheim'da milli futbolcu Ozan Kabak, 90 dakika forma giydi.

Leipzig de böylelikle adını çeyrek finale yazdırdı. Daha önce de Stuttgart ve Union Berlin, çeyrek finale yükselmişti.

Almanya Kupası üçüncü turunda diğer 4 karşılaşma 7-8 Şubat'ta oynanacak.

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Almanya Kupası'nda Bayern Münih ile Leipzig çeyrek finalde
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