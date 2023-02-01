Beşiktaş Amir’in Peşinde! 3 milyon Euro’luk...

Siyah-beyazlıların imza aşamasına geldiği Amir Hadziahmetovic'in hafta sonu oynanacak Sivasspor karşılaşmasına yetişmesi bekleniyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in ısrarlı bir şekilde istediği ve bir an önce transferinin imzaya dökülmesini beklediği Boşnak orta saha için kulübü Konyaspor ile 3 milyon Euro bonservis + 1 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan %20 pay için anlaşma sağlandı.



YILLIK 1.1 MİLYON EURO ALACAK

İki kulüp arasındaki sorun sadece ödeme planı üstünde kalırken Beşiktaş, bonservis bedelinin yarısını peşin kalanı 6 taksitte vermek istiyor. Konya ise peşinatı arttırmanın peşinde. Hadziahmetovic'in Beşiktaş'tan yarım sezon için 500 bin Euro, diğer sezonlarda ise yıllık 1.1 milyon Euro kazanacağı ve 4.5 yıllık kontrat imzalayacağı ifade edildi.





HER YERE TAYFUR!

Salih Uçan'ın yokluğunda Tayfur Bingöl bu kez orta sahadaydı. 30 yaşındaki futbolcu Alanyaspor maçında sağ bek, Konya mücadelesinde ise 2. devre oyuna girip sağ kanatta görev almıştı. Dün ise orta sahada maça başlayan Tayfur böylelikle 3 haftada 3 maçı farklı bölgelerde geçirdi.





"ZEMİN İÇİN HABER BEKLİYORUZ"

Beşiktaş, hafta sonu Sivas'ta oynanacak maç için TFF'ye saha zemininin uygunluğu ile ilgili başvuruda bulunmuştu. İncelemeye alınan 4 Eylül Stadı zeminindeki son durumla ilgili Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay şu açıklamayı yaptı: "Şu an net olarak bilemiyorum. Haber bekliyoruz. Ekipler 1 haftadan beri sahayı çok iyi koruyor. Zannediyorum kendi sahamızda oynayacağız."



KOŞARAK ISINDILAR!

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada tribünler boş kaldı. 9 km hızla rüzgar eserken hava sıcaklığı ise 1 dereceydi. 76 bin kişilik statta yaklaşık 3 bin taraftar stadyumdaydı. İki takımın oyuncuları da battaniyelerle otururken taraftarların zaman zaman boş tribünde koşup zıplayarak ısınmaya çalıştıkları görüldü.



BAHADDİN GÜNEŞ KORKUTTU

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in İnegölspor'u çalıştıran kardeşi Bahaddin Güneş kalp krizi şüphesi ile tedavi altına alındı. Antrenman sırasında fenalaşan Bahaddin Güneş'e anjiyo yapıldığı ve durumunun iyi olduğu açıklandı.