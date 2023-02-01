Günün VAR hakemleri açıklandı! Galatasaray - Ümraniyespor maçının VAR’ı Özgür Yankaya...

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında bugün oynanacak 4 müsabakanın VAR hakemleri açıklandı. Galatasaray'ın, sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacağı maçın VAR'ı Özgür Yankaya oldu.

Trabzonspor - Antalyaspor mücadelesinde ise VAR'da Hakan Ceylan görev yapacak. Spor Toto Süper Lig'in 22. haftası bugün oynanacak 4 mücadeleyle devam edecek. Saat 17.00'de başlayacak Kasımpaşa - Giresunspor karşılaşmasında hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

Göçek'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Ali Tuna yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak. Karşılaşmada VAR hakemliği görevini Albulkadir Bitigen alacak. AVAR'da ise Emre Malok ve Volkan Ahmet Narinç yer alacak.

Saat 17.00'de ilk düdüğün çalacağı diğer müsabaka da Gaziantep FK ile Hatayspor arasında olacak. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği, Murat Ergin Gözütok ile Gökhan Barcın'ın yardımcı hakemliği üstleneceği maçta VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak. AVAR'da ise Serkan Tokat ve Ekrem Kan bulunacak.



TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MÜCADELESİNDE VAR HAKAN CEYLAN

Trabzonspor ile Antalyaspor arasında saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan olacak. Mustafa Emre Eyisoy ve Ceyhun Sesigüzel, Kalkavan'ın yardımcılıklarını yapacakken, dördüncü hakemliği ise Abdullah Buğra Taşkınsoy üstlenecek. VAR'da Hakan Ceylan, AVAR'da da Erkan Engin ile Süleyman Abay olacak.

GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇININ VAR'I ÖZGÜR YANKAYA&NBSP;

Hakem Cihan Aydın'ın düdük çalacağı Galatasaray - Ümraniyespor maçına VAR hakemi olacak Özgür Yankaya atandı. Yankaya'ya, AVAR'da Alper Ulusoy ve Serkan Ok eşlik edecek.