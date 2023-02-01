Levent Tüzemen’den önemli açıklamalar! Sessiz ve derinden...

AMİR KARTAL'A İLAÇ OLUR

A Spor'un düzenlediği Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi'ne katılan ve ödül alan Konyaspor'un eski hocası İlhan Palut ile Beşiktaş'ın yeni transferi Amir Hadziahmetovic üzerine bir söyleşi yaptım. İlhan hoca, Amir'i öve öve bitiremedi. Özellikle oyun aklına, çevre kontrolüne, koşu kalitesine ve topa vuruş becerisine değindi ve bana, "Büyük takımların hepsinde çok daha rahat ve çok daha iyi oynar" dedi.

Ben de oyuncuyu yakından izliyorum. İş disiplini, çalışkanlığı ve hırsını hep beğenmişimdir. Beşiktaş orta alana önemli bir transfer yaptı. Josef de Souza'nın sakatlığı, Atiba'nın yaşı, Dele Alli'nin istikrarsızlığından sonra Amir Hadziahmetovic transferine en çok Şenol hocanın sevineceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın orta alanında yaşanan zafiyeti Amir Hadziahmetovic ortadan kaldıracak kapasite ve kaliteye sahip.