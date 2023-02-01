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Giriş Tarihi: 1.2.2023 17:24

Samsunspor, Elano Yegen'i kadrosuna kattığını açıkladı!

İHA
Samsunspor, Elano Yegen’i kadrosuna kattığını açıkladı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Türk asıllı Elano Lorenzo Yegen ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig'de lider olan Samsunspor, devre arası transfer sezonunun bitmesine kısa bir süre kala kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip, son olarak babası Türk, annesi Holalandalı olan Elano Lorenzo Yegen ile 3,5 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Hollanda'da Ado Den Haag forması giyen 20 yaşındaki Türk oyuncu Elano Lorenzo Yegen ile 3,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Genel Müdürümüz ve İcra Kurulu Üyemiz Soner Soykan da katıldı" ifadelerini kullandı.

Türk statüsünde kadroda bulunacak stoper Elano Lorenzo Yegen, 1.91 boyunda ve 20 yaşında.

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Samsunspor, Elano Yegen'i kadrosuna kattığını açıkladı!
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