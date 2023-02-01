Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş için Konya'dan ayrıldı!
Giriş Tarihi: 1.2.2023 16:36 Son Güncelleme: 1.2.2023 16:51

Son dakika haberi: Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş için Konya'dan ayrıldı!

DHA
Son dakika haberi: Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş için Konya’dan ayrıldı!

Son dakika haberi: Beşiktaş'a transferi konuşulan Konyaspor'un orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic, Siyah-beyazlılar için Konya'dan ayrıldı. Havalimanında konuşan Hadziahmetovic, "7 yıldır Konya'daydım. Gerçekten çok uzun bir süre ve burada keyif aldım. Çok güzel bir zaman geçirdim. Konya'yı çok seviyorum ama hayat ve futbol kariyerim devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'a transferi konuşulan Konyaspor'un orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic, Siyah-beyazlılar için Konya'dan ayrıldı.

Havalimanında basın mensuplarına konuşan Hadziahmetovic, "7 yıldır Konya'daydım. Gerçekten çok uzun bir süre ve burada keyif aldım. Çok güzel bir zaman geçirdim. Konya'yı çok seviyorum ama hayat ve futbol kariyerim devam ediyor" dedi.

İngiltere'den de tekliflerin olduğu sorusu üzerine Hadziahmetovic, "Beşiktaş daha ısrarlıydı" diye konuştu.

Konyaspor'a 2016 yılının ara transfer döneminde 500 bin euro bonservis bedeliyle Bosna Hersek'in Zeljeznicar ekibinden transfer edilen Amir Hadziahmetovic için Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilgisinin olduğu transferde, Hadziahmetovic, Beşiktaş için Konya'dan ayrılmak üzere Konya Havalimanı'na geldi. Burada basın mensuplarına konuşan Amir Hadziahmetovic, "7 yıldır Konya'daydım. Gerçekten çok uzun bir süre ve burada keyif aldım. Çok güzel bir zaman geçirdim. Konya'yı çok seviyorum ama hayat ve futbol kariyerim devam ediyor. Konyasporlu taraftarlar benim için her şeyi yaptı, ben de onlar için her şeyi yaptım" ifadelerini kullandı.

İngiltere'den de tekliflerin olduğu sorusu üzerine futbolcu, "Beşiktaş daha ısrarlıydı" diye konuştu. Hadziahmetovic, açıklamalarının ardından saat 16.45 uçağıyla İstanbul'a doğru yola çıkacak.

Yeşil-beyazlı ekiple bu sezon 18 maça çıkan Amir, 3 gol atıp, 2 gole de asistlik yaptı. 25 yaşındaki Amir Hadziahmetovic, 2016 yılından itibaren Konyaspor'da 199 maçta forma giydi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Kılıçdaroğlu "Ben Kemal geliyorum" demişti! CHP'li Tanrıkulu 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 6'lı koalisyonun ortak mutabakat metnine tepki: Bunlar vaatleriyle Batı'ya selam veriyor
Gültekin Uysal'dan tepki çeken Ümit Özdağ paylaşımı! "Tecavüze uğramış çocuk psikolojisi..."
Bolu Dağı Tüneli’ndeki kazanın görüntüsü ortaya çıktı! Acı haber geldi: İstanbul yolu kapandı!
SON DAKİKA | Vergi borcu düzenlemesi TBMM'de! Yapılandırma teklifi komisyondan geçti: Bu borçlar silinecek
İstanbul Havalimanı için "Dünyanın en iyisidir" diyen ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medyada linç edildi
Cezaevlerinde kapsamlı değişiklik
Almanya'da çocuklara eşcinsellik dayatması!
N’aber muhafazakâr
Bırakın aferin demeyi adamı öperler bile Ali Bey
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş için Konya'dan ayrıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA