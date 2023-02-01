Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: Süper Lig’de Trabzonspor, Antalyaspor’u konuk ediyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu…
Giriş Tarihi: 1.2.2023 18:46 Son Güncelleme: 1.2.2023 18:53

Son dakika haberleri: Süper Lig’de Trabzonspor, Antalyaspor’u konuk ediyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri: Süper Lig’de Trabzonspor, Antalyaspor’u konuk ediyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Geçen hafta Atakaş Hatayspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Fraport TAV Antalyaspor karşısında sahasında aldığı iyi sonuçları sürdürerek moral bulmak istiyor.

Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Marek Hamsik ve Bruno Peres'in sakatlıkları bulunuyor.

Karadeniz ekibinde Marc Bartra ve kaptan Uğurcan Çakır, kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular, kart görmeleri halinde 23. haftada deplasmanda Galatasaray ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Djaniny, Gomez.

ANTALYASPOR: Helton, Bünyamin, Veysel, Gerxhaliu, Güray, Erdal, Fernando, Ndao, Fredy, Doğukan, Larsson

694 GÜNDÜR SAHASINDA YENİLMİYOR

En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor, sahasında 694 gündür yenilmiyor.

Bordo-mavililer, iç sahada son 35 lig maçında 23 galibiyet, 12 beraberlik alarak rakiplerine hiç 3 puan vermedi.

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Son dakika haberleri: Süper Lig’de Trabzonspor, Antalyaspor’u konuk ediyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu…
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