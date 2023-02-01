Son dakika haberleri: Süper Lig’de Trabzonspor, Antalyaspor’u konuk ediyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu…

Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Marek Hamsik ve Bruno Peres'in sakatlıkları bulunuyor.

Karadeniz ekibinde Marc Bartra ve kaptan Uğurcan Çakır, kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular, kart görmeleri halinde 23. haftada deplasmanda Galatasaray ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.