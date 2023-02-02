Beşiktaş Amir Hadziahmetovic’in maliyetini açıkladı! 4.2 milyon Euro...

Beşiktaş, uzun süredir peşinde olduğu Amir Hadziahmetovic'in transferini bitirdi. Siyah-beyazlılar, Konyaspor'la 3.2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Yeşil-beyazlılar, Boşnak futbolcu 15 maç barajını aşarsa 250 bin Euro, sonrasında ise 25'er maçta 3 kez olmak üzere 250 bin Euro daha bonus alacak. Kartal'a bu transferin toplam maliyeti 4.2 milyon Euro'yu bulacak. Ayrıca sonraki satıştan yüzde 20 pay da anlaşmaya konuldu. Oyuncu ise 4.5 yıllık kontrat karşılığında yarım sezon için 500 bin Euro, sonrasında ise sezon başına 1.1 milyon Euro kazanacak. Teknik direktör Şenol Güneş, 25 yaşındaki orta sahayı Sivas deplasmanında 11'de oynatmayı planlıyor.AMİR Hadziahmetovic, transferini resmiyete döküp yeni takımına katılmak için dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Havalimanında taraftarların karşıladığı yıldız futbolcu, "Konyaspor'u çok seviyorum ama hayat devam ediyor. İngiltere'den de teklifler vardı. Bu işin gerçekleşmesini Beşiktaş'ın ısralı oluşu sağladı" dedi.