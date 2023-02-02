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Giriş Tarihi: 2.2.2023 12:18

Beşiktaş devrede! Omar Colley transferi için menajerinden açıklama geldi!

Beşiktaş devrede! Omar Colley transferi için menajerinden açıklama geldi!

Serie A ekibi Sampdoria’da forma giyen Gambiyalı stoper Omar Colley’in menajeri Federico Pastorello, “Beşiktaş ilgi gösteriyor ve oyuncumu istiyor” dedi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında rakiplerinin gerisinde kalan Beşiktaş stoper transferi için atağa kalktı.

Kara Kartal'ın transfer listesinde yer alan Omar Colley'in menajeri, futbolcunun geleceği hakkında açıklamalar yaptı. 30 yaşındaki Gambiyalı defans oyuncusunun menajeri Federico Pastorello, Siyah- Beyazlılar'ın ilgisinin devam ettiğini ifade etti.

İngiliz basınında yer alan haberde Beşiktaş'ın bu transferde daha avantajlı olduğuna dikkat çekildi. Kartal'a sıcak bakan oyuncunun menajeri Pastorello transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ın Colley'e ilgisi sürüyor. Bizi istiyorlar. Transferde resmi adım için daha 1 hafta süremiz daha var" diyerek son durumu anlattı.

17 MAÇTA 1 GOL KAYDETTİ
Omar Colley'in Serie A ekibi Sampdoria ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Bu sezon İtalya Ligi'nde 17 karşılaşmaya çıkan ve 1 gol kaydeden defansif oyuncusuna 3.5 milyon Euro değer biçiliyor. Daha önce Galatasaray ile de anılan Omar Colley, Belçika'dan Genk'in dışında Djurgarden, Kups, Banjul ve Wallidan'da oynamıştı. (Takvim)

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Beşiktaş devrede! Omar Colley transferi için menajerinden açıklama geldi!
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