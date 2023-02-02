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Giriş Tarihi: 2.2.2023 09:02 Son Güncelleme: 2.2.2023 09:11

Beşiktaş'ta sakatlıklar can sıkıyor! Josef, Salih...

SPOR SERVİSİ
Beşiktaş’ta sakatlıklar can sıkıyor! Josef, Salih...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta sakatlıklar can sıkıyor. En son Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Sivasspor maçı öncesi Salih Uçan ve Josef de Souza'nın sakatlıkları devam ederken Şenol Güneş, "Oynamaları zor" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig tüm hız ve heyecanıyla devam ederken, Beşiktaş'ta sakatlıklar can sıkıyor. Siyah-beyazlı ekipte Şenol Güneş, zorlu Sivasspor maçı öncesi Josef ve Salih'in sakatlığı konusunda açıklama yaptı.

Beşiktaş'ın deneyimli orta sahaları Josef de Souza ve Salih Uçan'ın sakatlıkları devam ediyor. İki futbolcuyla ilgili olarak teknik direktör Şenol Güneş, "Sivas'ta oynamaları zor" ifadelerini kullandı. Dizinden sakatlığını henüz atlatamayan Josef ile kasık ağrıları süren Salih Uçan'ın gelecek hafta takıma katılması bekleniyor. İki futbolcunun dışında Gedson Fernandes'in de sarı kart cezalısı olması, Güneş'i düşündürüyor.

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Beşiktaş'ta sakatlıklar can sıkıyor! Josef, Salih...
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