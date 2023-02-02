Beşiktaş’ta sakatlıklar can sıkıyor! Josef, Salih...

Spor Toto Süper Lig tüm hız ve heyecanıyla devam ederken, Beşiktaş'ta sakatlıklar can sıkıyor. Siyah-beyazlı ekipte Şenol Güneş, zorlu Sivasspor maçı öncesi Josef ve Salih'in sakatlığı konusunda açıklama yaptı.

Beşiktaş'ın deneyimli orta sahaları Josef de Souza ve Salih Uçan'ın sakatlıkları devam ediyor. İki futbolcuyla ilgili olarak teknik direktör Şenol Güneş, "Sivas'ta oynamaları zor" ifadelerini kullandı. Dizinden sakatlığını henüz atlatamayan Josef ile kasık ağrıları süren Salih Uçan'ın gelecek hafta takıma katılması bekleniyor. İki futbolcunun dışında Gedson Fernandes'in de sarı kart cezalısı olması, Güneş'i düşündürüyor.