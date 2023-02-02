Efe Sarıkaya ve Eren Erdoğan’dan önemli açıklamalar! Önceliğimiz...

Altay forması giyen Efe Sarıkaya ve Eren Erdoğan, siyah-beyazlı ekibin durumu ve kendi hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. İki genç oyuncu da önceliklerinin Altay formasıyla iyi yerlere gelmek olduğunu kaydetti.

Altay'ın 17 yaşındaki futbolcusu Efe Sarıkaya, siyah-beyazlılar açısından sezonun nasıl geçtiğini ve hedeflerini anlattı. Hafta sonunda Ankara Keçiörengücü karşısında aldıkları beraberliğin takımı tekrar ayağa kaldırdığını vurgulayan Sarıkaya, "İkinci devreye de kötü başladık ama bu hafta Ankara Keçiörengücü deplasmanında aldığımız beraberlikle takım tekrar ayaklandı" şeklinde konuştu.



"ALTAY FORMASINI UZUN YILLAR GİYMEK İSTİYORUM"

Ligi en iyi şekilde bitirmek istediklerini söyleyen Efe, "Öncelikle bana şans verdiği için Sinan hocamıza çok teşekkür ediyorum. Sezona kötü başlasak da ligin ilk devresini güzel bir şekilde tamamladık. Yine aynı şekilde ikinci devreye de kötü başladık ama bu hafta Ankara Keçiörengücü deplasmanında aldığımız beraberlikle takım tekrar ayaklandı. İnşallah ligi en güzel şekilde bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"BİZ BU LİGDEN DÜŞMEYECEĞİZ"

Kendi açısından ligin güzel geçtiğini dile getiren Sarıkaya, "Kendim için ligin güzel geçtiğini düşünüyorum. Tabii ki ligin sonuna kadar elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Biz bu ligden düşmeyeceğiz. Kendime örnek oyuncu olarak gördüğüm savunma oyuncusu David Alaba. Medyadan bazı şeyleri okuyorum. Fakat benim önceliğim armasını taşıdığım Altay'da uzun yıllar forma giymek ve milli takımda oynamak" dedi.



EREN ERDOĞAN: "HEDEFİM ALTAY FORMASI İLE İYİ YERLERE GELMEK"

Asistlerinin yanı sıra gollere de başlamak istediğini kaydeden Altay'ın 2001 doğumlu genç oyuncusu Eren Erdoğan da, "İnşallah daha iyi olacağım. Bu sezon ligde yaptığım 4 asistin üzerine ekleyerek devam etmek istiyorum. Asist benim için çok önemli ama gol atmaya da başlamak istiyorum. Hocamız bu konuda bana çok yardımcı oluyor ve güç veriyor. Sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyorum. Hedefim Altay forması ile iyi yerlere gelmek ve Altay'ı da güzel yerlere taşımak. Sonra da her Türk oyuncunun hayali olan milli formayı giymek istiyorum. Hedeflerim yüksek, Allah nasip ederse iyi yerlere gelebileceğimi düşünüyorum. Kendime örnek oyuncu olarak Lionel Messi'yi görüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.