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Giriş Tarihi: 2.2.2023 09:03 Son Güncelleme: 2.2.2023 09:42

Fenerbahçe'nin zorlu maç serisi Adana Demirspor ile başlıyor! Konyaspor, Kayseri...

SPOR SERVİSİ
Fenerbahçe’nin zorlu maç serisi Adana Demirspor ile başlıyor! Konyaspor, Kayseri...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, bugün oynayacağı Adana Demirspor maçı ile birlikte zorlu bir fikstüre girecek. Sarı-lacivertli ekip, Adana Demirspor deplasmanına ardından Konyaspor ile sahasında oynayacak. Bu maçların ardından Kayserispor ve Alanyaspor deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe, zorlu seriyi Beşiktaş maçıyla tamamlayacak.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, bugün oynayacağı Adana Demirspor maçı ile birlikte zorlu bir fikstüre girecek.

Sarı-lacivertli ekip, Adana Demirspor deplasmanına ardından Konyaspor ile sahasında oynayacak. Bu maçların ardından Kayserispor ve Alanyaspor deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe, zorlu seriyi Beşiktaş maçıyla tamamlayacak.

ZORLU SERİ ADANA'DA BAŞLIYOR
Zirve takipçisi Fenerbahçe, bugün oynayacağı Adana Demirspor maçıyla zorlu bir fikstüre girecek. Sarı-lacivertliler 5 hafta Süper Lig'de ilk 10 içinde yer alan takımlara karşı galibiyet arayacak. Bugün Kadıköy'de 4-2 yendiği Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Kanarya, hafta sonu ilk maçta 1-0 yenildiği Konyaspor'u ağırlayacak. Ardından arka arkaya Kayseri ve Alanyaspor deplasmanlarına gidecek olan sarı-lacivertliler, seriyi Dolmabahçe'de 0-0 berabere kaldığı Beşiktaş ile evinde tamamlayacak.

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Fenerbahçe'nin zorlu maç serisi Adana Demirspor ile başlıyor! Konyaspor, Kayseri...
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