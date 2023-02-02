Fenerbahçe’nin zorlu maç serisi Adana Demirspor ile başlıyor! Konyaspor, Kayseri...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, bugün oynayacağı Adana Demirspor maçı ile birlikte zorlu bir fikstüre girecek.

Sarı-lacivertli ekip, Adana Demirspor deplasmanına ardından Konyaspor ile sahasında oynayacak. Bu maçların ardından Kayserispor ve Alanyaspor deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe, zorlu seriyi Beşiktaş maçıyla tamamlayacak.

ZORLU SERİ ADANA'DA BAŞLIYOR

Zirve takipçisi Fenerbahçe, bugün oynayacağı Adana Demirspor maçıyla zorlu bir fikstüre girecek. Sarı-lacivertliler 5 hafta Süper Lig'de ilk 10 içinde yer alan takımlara karşı galibiyet arayacak. Bugün Kadıköy'de 4-2 yendiği Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Kanarya, hafta sonu ilk maçta 1-0 yenildiği Konyaspor'u ağırlayacak. Ardından arka arkaya Kayseri ve Alanyaspor deplasmanlarına gidecek olan sarı-lacivertliler, seriyi Dolmabahçe'de 0-0 berabere kaldığı Beşiktaş ile evinde tamamlayacak.