Garry Rodrigues Süper Lig’e geri dönüyor! Konyaspor...

Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe forması giyen Garry Rodrigues Süper Lig'e göri dönüyor. Yunan basınında çıkan haberlere göre Olympiakos forması giyen 32 yaşındaki futbolcu için görüşmeler devam ediyor.

2016-2019 yılları arasında Galatasaray ve 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Garry Rodrigues Süper yeniden Süper Lig'e dönüyor. Yunan basınında çıkan haberlere göre Yeşil Burun Adaları vatandaşı olan kanat oyuncusu Olimpiyaos'tan kiralık ya da bonservisiyle ayrılmaya hazırlanıyor.

2016'DA GALATASARAY'A GELDİ

Garry Rodrigues 2016 yılı devre arası transfer döneminde Galatasaray'a transfer olmuştu. o sezon 18 maça çıkan yetenekli kanat oyuncusu 2 gol, 1 asistlik performans ortaya koymuştu.

1 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

2017-2018 sezonunda 40 maçta forma giyen ve 10 gol, 10 asistlik performans ortaya koyan Garry Rodrigues Sarı-Kırmızılı takımla şampiyonluk yaşadı. 2018-2019 sezonu devre arasına kadar Sarı-Kırmızılı formayı giyen Yeşil Burundi'li oyuncu 20 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

9 MİLYON EURO'YA TRANSFER YAPTI

Galatasaray Paok'tan 5.3 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Garry Rodrigues'i 9 milyon Euro'ya Al-Ittihad Club'a sattı. Paok ise oyuncuyu İspanya'nın Elche kulübünden 250 bin Euro'ya kadrosuna katmıştı. 32 yaşındaki oyuncunun bonservisine bugüne kadar 15.4 milyon Euro ödendi.

FENERBAHÇE'YE KİRALIK GELDİ

Al-Ittihad Club'da beklentilerin altında performans gösteren Garry Rodrigues daha sonra Fenerbahçe'ye kiralık olarak geldi. 1 sezon Fenerbahçe forması giyen Rodrigues 26 maçta 4 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.

SON İKİ SEZONDUR OLYMPIAKOS'DA

Son iki sezondur Yunan akibi Olympiakos forması giyen Garry Rodrigues geçen sezon kariyerindeki ikinci şampiyonluğu yaşadı. Bu sezon 23 maçta sahaya çıkan 32 yaşındaki futbolcu 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

KONYASPOR'UN GÜNDEMİNDE!

Konyaspor Olympiakos forması giyen Garyy Rodrigues'le ilgileniyor. Yunan basınında çıkan haberlere göre Süper Lig ekibi Burundili oyuncuyu kiralık ya da bonservisiyle transfer etmek istiyor. Kısa süre önce Yunan ekibi Konyaspor'dan 1 milyon Euro karşılığında Bytyqi'yi kadrosuna katmıştı.

KONYA OLYMPIAKOS'TAN BOUCHALAKIS'İ ALDI

Konyaspor, 29 yaşındaki Andreas Bouchalakis'in 2022-23 sezonu sonuna kadar transferi konusunda Yunanistan Süper Lig takımlarından Olympiakos ile anlaşmaya vardı. Yarım sezonluk kontrat imzalanan Bouchalakis, Konyaspor'da 32 numaralı formayı giyecek.