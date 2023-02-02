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Giriş Tarihi: 2.2.2023 12:41

Göztepe, 77 gündür dış sahada kaybetmiyor

İHA
Göztepe, 77 gündür dış sahada kaybetmiyor

Göztepe, Spor Toto 1. Lig’de 5 Şubat Pazar günü oynayacağı Gençlerbirliği müsabakasına 77 gündür deplasmanda kaybetmeme serisiyle çıkacak.

Göztepe, Spor Toto 1. Lig'de 5 Şubat Pazar günü oynayacağı Gençlerbirliği müsabakasına 77 gündür deplasmanda kaybetmeme serisiyle çıkacak.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 5 Şubat Pazar günü Gençlerbirliği ile Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu bu mücadele saat 16.00'da başlayacak.

Karşılaşmaya sarı-kırmızılılar, deplasmanda 77 günlük kaybetmeme serisiyle çıkacak. İzmir ekibi son dış saha yenilgisini 20 Kasım'da Eyüpspor ile oynanan müsabakada yaşamıştı.

Göztepe o günden sonra çıktığı 3 deplasman maçında da kayıp yaşamadı ve 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Göz-Göz, hem bu seriyi devam ettirmek hem de play-off hattına daha da yaklaşmak için Ankara'daki maçta hata yapmak istemiyor.

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Göztepe, 77 gündür dış sahada kaybetmiyor
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