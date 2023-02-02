Kayserispor'un evinde rakibi Başakşehir (CANLI)

Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor - Başakşehir maçı oynanıyor. 40 puanla 3. sırada bulunan Emre Belözoğlu'nun öğrencileri 29 puanla 7. sırada bulunan Kayserispor'u yenerek zirve yolunda kayıp yaşamak istemiyor. Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor'da da evinde galibiyet arıyor.
KAYSERİSPOR 0 - 0 BAŞAKŞEHİR (İlk yarı oynanıyor)
İLK 11'LER
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Arif, Carole, Kemen, Campanharo, Karimi, Emrah, Mane, Gökhan
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Berkay, Deniz, Mesut Özil, Serdar, Okaka