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Giriş Tarihi: 2.2.2023 17:14

Kayserispor'un evinde rakibi Başakşehir (CANLI)

Kayserispor’un evinde rakibi Başakşehir CANLI

Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor - Başakşehir maçı oynanıyor. İki takım da kazanarak haftayı 3 puanla kapatmanın hesaplarını yapıyor. Kayserispor - Başakşehir maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor - Başakşehir maçı oynanıyor. 40 puanla 3. sırada bulunan Emre Belözoğlu'nun öğrencileri 29 puanla 7. sırada bulunan Kayserispor'u yenerek zirve yolunda kayıp yaşamak istemiyor. Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor'da da evinde galibiyet arıyor.

KAYSERİSPOR 0 - 0 BAŞAKŞEHİR (İlk yarı oynanıyor)

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İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Arif, Carole, Kemen, Campanharo, Karimi, Emrah, Mane, Gökhan
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Berkay, Deniz, Mesut Özil, Serdar, Okaka

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Kayserispor'un evinde rakibi Başakşehir (CANLI)
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