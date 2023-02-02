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Giriş Tarihi: 2.2.2023 10:22

Ravil Tagir, Belçika Ligi'nde göz dolduruyor!

DHA
Ravil Tagir, Belçika Ligi’nde göz dolduruyor!

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in 1.5 yıllığına Belçika Pro Lig takımlarından Westerlo'ya kiraladığı Ravil Tagir, yükselen grafiği ile gelişimini sürdürmeye devam ediyor.

Belçika Pro Lig'in 23'üncü haftasında Westerlo'nun Mechelen'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada Ravil Tagir, sergilediği performans ile tam not aldı.

Karşılaşmada takımının attığı 2'nci golde asisti yapan isim olan Tagir, 56 pasta 53 isabet ile oynarken, mücadeleyi 3 top çalma, 1 pas arası ile bitirdi. Karşılaşmada 8.0 puan alan genç oyuncu, haftanın en iyi defans oyuncusu olmayı başardı.

İSTİKRAR YAKALADI
Ravil Tagir, Westerlo formasıyla Belçika'da yakaladığı istikrar ile gelişimini sürdürüyor. Bu sezon Belçika ekibinin ligde oynadığı 23 maçın 19'unda süre alan 19 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmaların 16'sına ilk 11'de başladı. Özellikle Dünya Kupası arasının ardından ligde oynanan 6 karşılaşmaya da ilk 11'de başlayan Tagir, Westerlo'nun kalan maçlarda savunmadaki en büyük kozlarından birisi olacak.

A MİLLİ TAKIM İÇİN ÖNEMLİ ADAYLARDAN
A Milli Takım yetkililerinin geniş oyuncu havuzunda yer alan Ravil Tagir, Eylül ayında Stefan Kuntz tarafından ilk kez aday kadroya dahil edilmişti. Faroe Adaları ile oynanan karşılaşmaya yedekler arasında başlayan Tagir, karşılaşmada süre alamamıştı. 19 yaşındaki oyuncunun performansını sürdürmesi durumunda A Milli Takım için önemli adaylardan birisi olması bekleniyor.

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Ravil Tagir, Belçika Ligi'nde göz dolduruyor!
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