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Giriş Tarihi: 2.2.2023 13:25

Southampton kesenin ağzını açtı, Göztepe transfer bekliyor!

DHA
Southampton kesenin ağzını açtı, Göztepe transfer bekliyor!

Spor Toto 1'inci Lig'in köklü İzmir temsilcisi Göztepe'nin hisselerinin yüzde 70'ini geçen yaz alarak Türk futbolunun ilk yabancı yatırımcısı olan Sport Republic şirketinin yönettiği Premier Lig ekibi FC Southampton, ara transfer döneminde kesenin ağzını açtı.

Dünyanın en büyük ligleri arasında gösterilen Premier Lig'de son sırada yer alıp kümede kalma savaşı veren Southampton ara transferde 7 oyuncuyu renklerine bağladı. İngiliz ekibi Avrupa'nın transfere en çok para harcayan ikinci kulübü oldu. Bu süreçte Premier Lig devi Chelsea, 329.5 milyon Euro harcama yaparken, Sport Rebuplic şirketinin Göztepe dışında yönettiği diğer kulüp olan Southampton ise 63.25 milyon Euro'yu kasasından çıkardı.

Southampton, ara dönemde sol kanat Kamaldeen Sulemana, santrfor Paul Onuachu, orta saha Carlos Alcaraz, kanat Mislav Orsic, sağ bek James Bree, stoper Jan Bednarek ve golcü Dan N'Lundulu'yu renklerine bağlayarak aynı ligde yer aldığı Chelsea'den sonra transfere en çok para harcayan kulüp olarak dikkat çekti.

İngiltere kuruluşlu Sport Republic'in CEO'su Danimarkalı Rasmus Ankersen'in başkanlığını yaptığı Göztepe'de ise şu ana kadar gerçekleştirilen takviyeler taraftarları tatmin edemedi. Sosyal medyada her fırsatta takımın acilen kaliteli transferlere ihtiyaç duyduğunu ifade eden Göztepeli futbolseverler şu ana kadar kapalı kutu 3 yeni oyuncuyla tanıştı.

3 TAKVİYE GELDİ

Göztepe, ara transferde ABD ekibi Colarado Springs'ten golcü Michee Ngalina, Alman temsilcisi Kaiserslautern'den 10 numara Hikmet Çiftçi ve İtalyan ekibi Frosinone'den orta saha Aliou Traore'ye imza attırdı. Göztepeli taraftarlar yönetimden golcü transferi beklerken, Ankersen ve ekibinin 8 Şubat'ta sona erecek ara transfer döneminde takıma birkaç oyuncu daha kazandırmaya çalıştığı öğrenildi.

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Southampton kesenin ağzını açtı, Göztepe transfer bekliyor!
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