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Giriş Tarihi: 2.2.2023 12:18

Trabzonspor'da transfer hareketliliği yaşanıyor! Vladyslav Supryaga...

Trabzonspor’da transfer hareketliliği yaşanıyor! Vladyslav Supryaga...

Transfer tahtasının kapanmasına sayılı günler kala Fırtına, golcü takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavililer, Dinamo Kiev'in Ukraynalı oyuncu için harekete geçti. İşte transferin detayları...

Transfer tahtasının kapanmasına sayılı günler kala Trabzonspor'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
Golcü hamlesi yapmak isteyen Abdullah Avcı, Dinamo Kiev'le Sampdoria'dan kiralıktan dönen genç oyuncu için ilk görüşme yapıldı.

Geçen sezon Ocak ayında Serie A ekiplerinden Sampdoria'nın yolunu tutun 22 yaşındaki genç yıldız adayı büyük hayal kırıklığı yaşadı.Serie A ekibi tarafından opsiyon hakkı bulunmasına rağmen Dinamo Kiev'e geri gönderildi.

Ukrayna Milli Takımı'nın geniş kadrosunda da yer alan Vladyslav Supryaga, için Abdullah Avcı bir şans daha vermek istiyor.

Karadenizgazete.com'da yer alan habere göre, Dinamo Kiev'e genç oyuncu için satın alma opsiyonlu bir teklif sunuldu. Cevap bekleniyor.

22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. (Fotomaç)

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Trabzonspor'da transfer hareketliliği yaşanıyor! Vladyslav Supryaga...
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