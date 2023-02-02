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Giriş Tarihi: 2.2.2023 12:45

Umut Nayir, İstanbul takımlarını seviyor! Fenerbahçe, Galatasaray...

İHA
Umut Nayir, İstanbul takımlarını seviyor! Fenerbahçe, Galatasaray...

Ümraniyespor'un başarılı forveti Umut Nayir, bu sezon İstanbul takımlarına karşı Spor Toto Süper Lig’de çıktığı 7 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Ümraniyespor'un başarılı forveti Umut Nayir, bu sezon İstanbul takımlarına karşı Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden ancak oynadığı 21 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 yenilgi sonucu topladığı 14 puanla son sırada bulunan Ümraniyespor'da golcü futbolcu Umut Nayir, ortaya koyduğu performansla takımın kötü gidişatına rağmen ön plana çıkıyor.

Ligde 18 müsabakada 9 gol, 2 asiste imza atan, Türkiye Kupası'nda ise çıktığı 2 mücadelede 1 gol kaydeden 29 yaşındaki futbolcu, toplamda 10 gol, 2 asistle kırmızı-beyazlıların en skorer oyuncusu konumunda yer alıyor.

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Umut Nayir aynı zamanda İstanbul takımlarına karşı ligde oynadığı maçlarda attığı gol ya da yaptığı asistlerle de dikkat çekti. Umut, son olarak 3-2 yenildikleri Galatasaray karşılaşmasında rakip ağları 1 kez sarstı. Başarılı futbolcu, bunun yanında Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe filelerine de 1'er gol bıraktı Umut'un, Beşiktaş ve Kasımpaşa mücadelelerinde ise 1'er asisti bulunuyor.
Ümraniyespor, 29 yaşındaki oyuncunun 4 gol, 2 asistle oynadığı bu maçların tamamını kaybetti. Sadece 2-0 mağlup oldukları İstanbulspor maçında gol veya asist üretemeyen Umut Nayir, Ümraniye ekibinin sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-3 berabere kaldığı Fenerbahçe ve yine dış sahada 1-0 yenildikleri Galatasaray müsabakalarında ise forma giymedi.

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Umut Nayir, İstanbul takımlarını seviyor! Fenerbahçe, Galatasaray...
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