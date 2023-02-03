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Giriş Tarihi: 3.2.2023

Bouchalakis tamam, imza sırası İsco’da

Bouchalakis tamam, imza sırası İsco’da
Amir Hadziahmetovic ile yollarını ayıran Konyaspor, kadrosunu Yunan orta saha ile güçlendirdi. Yeşil-beyazlılar, Olympiakos'ta oynayan Andreas Bouchalakis'i sezon sonuna kadar renklerine bağladı. 29 yaşındaki futbolcu, "Taraftarla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyorum" diyerek heyecanlı olduğunu dile getirdi. Konyaspor Başkan Vekili Mehmet Akcan, bonservisi elinde olan İsco'yu istediklerini ve anlaşma zemini aradıklarını söyledi. 30 yaşındaki İspanyol futbolcu, aralıkta Sevilla ile sözleşmesini feshetmişti.

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Bouchalakis tamam, imza sırası İsco’da
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