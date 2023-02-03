Bouchalakis tamam, imza sırası İsco’da

Amir Hadziahmetovic ile yollarını ayıran Konyaspor, kadrosunu Yunan orta saha ile güçlendirdi. Yeşil-beyazlılar,Olympiakos'taoynayan AndreasBouchalakis'i sezon sonuna kadar renklerine bağladı. 29 yaşındaki futbolcu, "Taraftarla buluşmayısabırsızlıklabekliyorum" diyerek heyecanlı olduğunu dile getirdi. Konyaspor Başkan Vekili Mehmet Akcan, bonservisi elinde olan İsco'yu istediklerini ve anlaşma zemini aradıklarını söyledi. 30 yaşındaki İspanyol futbolcu, aralıkta Sevilla ile sözleşmesini feshetmişti.