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Giriş Tarihi: 3.2.2023 10:09

Denizlispor’a PFDK'dan ceza yağdı

İHA
Denizlispor’a PFDK’dan ceza yağdı

Denizlispor-Manisa FK maçının ardından PFDK, gergin geçen müsabaka kırmızı kart gören iki kulübün hocasına ve yeşil siyahlı takımın seyircilerine ceza yağdırdı.

Denizlispor-Manisa FK maçının ardından PFDK, gergin geçen müsabaka kırmızı kart gören iki kulübün hocasına ve yeşil siyahlı takımın seyircilerine ceza yağdırdı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 1-1 berabere biten Denizlispor - Manisa FK maçının ardından kararını verdi. Yapılan açıklamada; "Denizlispor Kulübü'nün, 29.01.2023 tarihinde oynanan Denizlispor-Manisa FK Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton H, I, K, G, F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet çerçevesindeki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Denizlispor Kulübü'nün, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Denizlispor Kulübü teknik sorumlusu Giray Bulak'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, Manisa FK teknik sorumlusu Levent Eriş'in, 29 Ocak 2023 tarihinde oynanan A. Denizlispor-Manisa FK Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" ifadeleri kullanıldı.

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Denizlispor’a PFDK'dan ceza yağdı
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